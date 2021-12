A győztes olasz váltóval szoros csatát vívó magyar négyes ezüstérmesként végzett Abu-Dzabiban, a nyíltvízi úszók világkupa-sorozatának döntőjében.

A magyarok az Európa-bajnokságon bronzérmet nyert összeállításban indultak a szerdai versenyben, a nemzetközi szövetség eredményközlője alapján Rohács Réka, Olasz Anna, Betlehem Dávid és Rasovszky Kristóf 1:06:51.70 óra alatt teljesítette a 4x1500 méteres távot.

Az olaszok 1:06:49.10 órás eredménnyel nyertek, harmadikként a németek (1:27:29.00 ó) végeztek a tíz váltót számláló mezőnyben. Az elsőségről Gregorio Paltrinieri és Rasovszky Kristóf párbaja döntött az utolsó körben. A magyar szövetség beszámolója szerint akadt egy pillanat a hajrában, amikor Rasovszky majdnem felért a távon medencében 2013 és 2017 között minden címet megnyerő Paltrinieri mellé, ám az olasz tudott újítani, és végül 2.6 másodperces előnnyel ért elsőként a célba. A 10 km-en olimpiai bajnok, 1500-on világbajnoki címvédő német Florian Wellbrock behozta a németeket harmadiknak. Az olaszok 20 ezer, a magyarok 18 ezer, a németek 16 ezer dollárt kaptak.

Rasovszky a közmédiának elmondta: a váltó már szerepelt ugyan korábban világversenyeken, de az eddig megszokott 1250 méter helyett a versenyzőkre ezúttal hosszabb táv várt, amit az olimpiai programba is szeretnének beemelni.

"Bíztunk benne, hogy az Eb-n, tehát a mostaninál rövidebb távon már érmes csapatunk ezúttal is jól szerepel. Végül második helyen végeztünk, és közel voltak hozzánk az aranyérmes olaszok is. Nagyszerű hangolódás volt a holnapi, tíz kilométerre" - nyilatkozta.

Kiemelte: az Eb-n közel 20 másodperccel maradtak el az olaszoktól, akikkel most nagy csatát vívtak. Rasovszky szerint a magyar váltó egyértelműen előre tudott lépni, és ő is egyre erősebbnek érzi a csapatot, jövőre pedig a világbajnokságon is megcélozhatják majd a dobogót.

A váltó második embere Olasz Anna volt, aki szerint mind a négyen jól úsztak. Saját teljesítményét illetően elmondta, hogy a taktikát betartva tapadt az olasz riválisra, miközben szemmel tudta tartani a németet. Olasz szerint a hét végi, izraeli vk-viadalon még nagyon érezte, hogy előtte két-három hónapig nem versenyzett nyílt vízben, viszont a mostani úszása már sokkal jobban sikerült, ami bizakodásra ad okot számára az egyéni versenyt illetően.

A nők és a férfiak 10 kilométeres egyéni versenyét csütörtökön rendezik meg.