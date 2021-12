Miután a közelmúltban a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hírnökeként járta az országot, karácsonyhoz közeledve a Katolikus Karitász segélyprogramjait népszerűsíti Dolhai Attila. A kisvárdai színész-énekes a Magyar Katolikus Rádió Akvarell című műsorában mesélt arról, miért vállalta a feladatot.

Ajándékozni öröm



– Bár a karitásznak van egy központja, a kis településeken is aktívan működnek. Édesanyám és édesapám jelentős társadalmi munkát vállalnak a közösségben és a karitász működésében, az adventi időszakon túl is igyekszenek segíteni a rászorulóknak, és magam is többször is vállaltam ebben feladatot – mondta el a műsorban.



– Nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak a családunkon vagy közvetlen környezetünkön belül segítsük embertársaink, hanem olyan felajánlásokat is tegyünk, melyek bár nem személyesek, mégis nagyon sokat jelentenek. Ez egy olyan felelősség, amit úgy gondolom, hogy mindannyian szívesen viselünk, sőt: sokszor azok a legjobban, akik maguk is nehézségekkel küzdenek. Az ünnepi időszakban pedig talán még többen segítenek – emelte ki Dolhai Attila. Hozzátette: az ajándékozás örömét hivatásán keresztül is rendszeresen átéli, hiszen az előadások és a koncertek alkal­mával érzi, milyen boldoggá teszi a közönséget, amit a színpadról kapnak.