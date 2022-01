Az új álompár, Szabó Zsófi és Shane Tusup igazán megtehetnék, hogy a hétvégét ágyban töltik lustálkodva, netán sorozatot nézve, őket azonban nem ilyen fából faragták!



Mivel mindketten nagyon energikusak és imádnak sportolni, szombaton is nekivágtak és egy kiadós terepfutással töltötték fel az energiakészletüket. Zsófi fotójából úgy tűnik, hogy nemcsak a napsütés és egymás társasága, de a természet is lenyűgözte őket. Arról pedig talán nem is kell szót ejtenünk, milyen fontos, ha két embernek ugyanaz az érdeklődési köre, hobbija, szenvedélye!





Forrás: ripost.hu