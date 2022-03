A felek mindenben megegyeztek, a válást pedig már a bíróság is kimondta – írja a Blikkre hivatkozva a Bors.

Zsoltival mindenben sikerült megegyezniük tavaly év végén, ráadásul a viszony is jó közöttük, a lezárást is csendben és békésen rendezték. Mindketten kellettek hozzá, de nem volt ajtócsapkodás, szülőként Mendel érdekeit tartották szem előtt. Éppen ezért most is gördülékenyen intéznek mindent, ami a gyerekkel kapcsolatos. Zsolt sűrűn van Mendellel és így Shane-nel is találkoztak már

– árulta el a lapnak egy ismerős.

Szabó Zsófit már ismét eljegyezték, Shane Tusup Monacóban kérte meg a műsorvezető kezét. Úgy hírlik, exférje is új párra talált.