Hétvégén indul a TV2 egyik legnépszerűbb show-ja, Sztárban Sztár kilencedik évada, amiben ismét tizenkét híresség száll harcba, hogy minden héten egy-egy újabb zenei legenda bőrébe bújva bizonyítsa tehetségét. A nézők ebben a szériában három szabolcs-szatmár-beregi versenyzőnek is szurkolhatnak.

Szeretné jól érezni magát

– Fogalmam sincs, mire számíthatok – vallotta be az első adás előtt Gubik Petra. Az ajaki színésznő-énekesnő azt is elárulta, hogy már az első adásra nehéz feladatot kapott. Biztos benne, hogy ha továbbjut, nagyon sokat kell majd dolgoznia, hogy hétről hétre olyan produkciókat nyújthasson, amiket szeretnek a nézők, és amelyekre ő is büszke lehet.

– Be kell rúgnom az ajtót! – nevetett Petra, aki a versenyzőtársairól szólva elmondta: nagyon jó hangulatú csapat jött össze, van, akit már ismert, másokkal a forgatások alatt beszélgetett először.

– Ebben a versenyben és az első adásban nagyon jól akarom magam érezni. Azt szeretném, hogy elszálljon az agyam, ami valószínűleg meg történik, mert a dalom is adott hozzá. Sőt, ezt kell hoznom, tulajdonképpen elvárás. A cél, hogy jól érezzem magam, és olyan dolgokat csináljak a színpadon, amiket a színházban most nem tehetek meg, mert nem olyanok a szerepeim.

Oláh Ibolya túl van több ének- és táncórán, s mint azt elárulta: az előbbieket nagyon élvezte, táncolni viszont nem szeret – szerencsére olyan sokat nem is kellett ezúttal.

Zajban tanul a legkönnyebben

– Főleg késő este tanulok, akkor jobban megmaradnak a dolgok fejemben. Közben szólnia kell a rádiónak, a tévének, az sem baj, ha a szomszédban ezerrel ugat a kutya – magyarázta a tiszadobi gyermekotthonban nevelkedett énekesnő. Azt is megsúgta, kiknek a bőrébe bújna legszívesebben.

– Az első Linda Perry, a második Alison Mosshart, a harmadik Pink, a negyedik Miley Cyrus – őt nagyon bírom, szerintem egy fantasztikus előadó – sorolta Oláh Ibolya.

Halastyák Fanni, vagy ahogy a legtöbben ismerik, Nemazalány a több éves rutin ellenére nagyon izgul, hogy minden a legnagyobb rendben menjen a színpadon.

– Szeretnék kiváló produkciót nyújtani, ehhez azonban nagyon sok gátlást kell levetkőznöm. Sosem volt példaképem, nem is nagyon hallgatok zenét, dalokat írok, amiket aztán előadok. Talán Justin Bieber bőrébe bújnék a legszívesebben – vallotta be a nyíregyházi énekesnő. Fanni egy kicsit tart attól, hogyan fogadják majd a műsor nézői.

– Akik szeretnek, azok örülnek, hogy egy olyan oldalamat is láthatják, amit eddig még nem mutattam meg.

A Sztárban sztár kilencedik évadának első adását február 19-én, vasárnap 19.30-tól látható a TV2-n.

KM

Borítókép: Gubik Petra, Oláh Ibolya és Halastyák Fanni is szerepel a Sztárban Sztár című show műsorban Fotók: MW