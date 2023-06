A felvetés már eleve téves: ha igaz is lenne, hogy a molekulák nőnek a táguló univerzummal, akkor a bögymérőt alkotó molekulák is nőnének, tehát a bögymérő a bögyökkel nőne egyenes arányban, így ugyanakkorának mutatná az előzőleg megmért kebleket. Továbbá azért is téves az elgondolás, mert amikor az univerzum tágulásáról beszélünk, voltaképp az űr tágulásáról van szó - nem a molekulák nőnek, hanem a vákuum, a semmi, ahogy képletesen szólva sokszor az emberek között is csak nő az áthatolhatatlan semmivel kibélelt távolság. Egy szó mint száz, a bögymérő (ez a természetesen csak elvben létező finommechanikával felszerelt mérőeszköz) tehát ebből a szempontból pontos, ám még így is alaposan kiakadt, miután Opitz Barbi koncert után Nagymagosról posztolt az Instájára egy lenyűgöző dekoltázst villantó fotót.

"Mi is ott voltunk, nagyon jó volt" - írta egy kommentelő.

Forrás: Instagram