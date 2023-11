Vasvári Vivien nemrég adott életet harmadik gyermekének, aki a Bodnár Colin nevet kapta szüleitől.

Az immáron háromgyermekes édesanya pedig azóta is valósággal ragyog, le sem tagadhatná, hogy mennyire boldog attól, hogy lánya, a 9 éves Ariana és az 5 éves Edward kapott egy kistesót. Természetesen attól is, hogy férjével, Bodnár Zsigmonddal is a felhők felett járnak.

Nem esett messze az alma a fájától

Ez a földöntúli boldogság pedig Vivi legújabb fotóján is jól látszik, amelyen három gyermeke mellett édesanyja, Gönczy Ágnes is látható. A gyönyörű családi képet elnézve pedig kétség sem fér hozzá, hogy a modell kitől örökölte a szépségét. Illetve az is jól látszik, hogy milyen sokat nőttek a gyerkőcök.

