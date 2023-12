Ritkán osztják meg álmaikat rajongóikkal a hírességek, ByeAlex azonban kivételt tett a napokban. Mint azt közösségi oldalán írja: „Azt álmodtam, hogy egy grizzly medve mindenhova követ, megtámad mindenkit, de engem nem; állandóan a nyomomban van, ezért úgy döntök, hogy befogadom. Így aztán velünk él, de minden családtagom és a barátaim félnek tőle. Megtámad mindenkit, de én mégis jófejnek gondolom.

Egyik reggel pár nap múltán anyukám odajön hozzám, és megkér rá, hogy tüntessem el a medvét a házból, mert már a (nem létező) kutyánkat is megtámadta, ezért szomorúan megbeszélem a grizzlyvel, hogy mennie kell. A medve csalódott, de megérti a kérésemet, végül anyám camping biciklijével elhajt a naplementében…”

A nem mindennapi álom komment-cunamit indított, sokan arra gyanakodtak, hogy Alex túltolta a karácsonyi mákos bejglit, többen rákérdeztek, hogy mivel tömte meg a vízipipáját, néhány rajongó arra vállalkozott, hogy megfejtse a ködös történetet. Egyikük azt írja: „A medve az egyik legerősebb és az egyik legfélelmetesebb állat. Minden esetben az erőt és a legyőzhetetlenséget jelképezi. Neked van valamid, a személyiséged, ami erős, és tartanak tőled. A karriered, az út, amit jársz. A medvét jófejnek tartod, a családod, barátaid félnek tőle. Te szépnek, erősnek tartod magad, tehetségesnek, és az is vagy. De van egy olyan részed, ami vad, ami soha nem lesz szelíd, ami nem is keresi a békességet, és aki azt is bántja, akit szeret... Változik benned valami. Talán a kedvesed miatt...”

Arra ugyan nem vállalkozunk, hogy megítéljük, jó úton jár-e az hozzászóló, Krúdy Gyula Álmoskönyve szerint azonban medvével álmodni többek között: nyereség a játékban; táncoló medve jegyzi, hogy ostoba emberek bajt okoznak, medvével birkózni: bátor cselekedet; medvékkel utazni az országúton: jegyez utazást, melyhez nem sok kedvünk lesz; medvetáncoltató: mutat fiatal nőt.