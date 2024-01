Nem viccelt a fényeslitkei sztár két évvel ezelőtt, amikor elbúcsúzott az akkori X-Faktor döntőjében a nézőktől. Ám azóta csak a tippelgetések mentek: Vajon látják-e az idei évadban?

Sokféle hír felröppent ezzel kapcsolatban, de most pontot tett a találgatások végére. Közösségi oldalán írta meg, hogy hivatalosan eddig nem reagált semmire, de most már végre lezárja a témát.

Fergeteges koncert

Úgy fogalmazott: Nem leszek mentor. Én már két éve se hazudtam, amikor a döntőben búcsúztam a nézőktől. Hat évem volt benne. Komolyan vettem. Sok dal született. Négyszer emelhettem győztes kezeket is a magasba. Szép volt. Szerettem, de már nincs dolgom vele. Tavaly is futottunk kört a csatornával, de ismét elmondtam nekik ugyanazt. Szerettem a műsort, de ideje átadnom a székemet egy új mentornak. Azonban nem csak ebben az adásban nem láthatják majd a rajongók, lehet hogy képernyőre sem fog gyakran kerülni, hiszen ahogy írta: jelenleg pedig nem is létezik olyan tévéműsor itthon, ami engem érdekelne, ezért elég valószínű, hogy csak a közös Slepp-bulikon találkozunk a jövőben, de azok ismét nagyon erősek lesznek ám! Legközelebb például az Aréna a célpont.

Örök gyerek

Gőzerővel készülnek ugyanis egy óriási durranásra. Több mint tíz évvel ezelőtt kis klubokban kezdett muzsikálni, most pedig január végén az Arénát töltik meg hihetetlen show-műsorral.

Úgy nyilatkozott a Facebook-oldalán, hogy nem felejti el, hogy 2013-ban hogyan indult meg a karrierje, hogy milyen hangosak voltak az ellenségei, de mennyire erős és támogató közönsége volt már akkor is. Igaz, pici, pár száz fős klubokban zenéltek, és az elején, azok sem voltak még tele. Úgy érzi, minden évben fejlődött emberileg és szakmailag is, mindig van és lehet hova feljebb lépni.

Tavaly hét saját dala és három további közreműködése jelent meg minden platformon; ebből jó pár nóta giga közönségkedvenc lett. A napokban megjelent száma is rövid időn belül több mint fél milliós nézettséget ért el, de biztos hogy ez is a többmilliós lejátszású kedvencek közé kúszik, ahogy a többi slágere is.

Az ars poeticája pedig még mindig: örökre gyereknek maradni, nevetni a démonokon, másnaposan is futni 5 kilométert, de az utolsó pohár bort is meginni.