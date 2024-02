Az Exatlon fiatal sztárja csak a jógatudását akarta megmutatni, brutális kommentcunami lett a vége.

A nyíregyházi Pap Dorci neve nem ismeretlen a hazai tévénézőknek, hiszen, amióta felbukkant az Exatlon Hungary-ban mások mellett feltűnt a Dancing With The Starsban, valamint a Zsákbamacska dögös cicalányaként is láthattuk még Majka és Pápai Joci oldalán - írta a Bors.

A gyönyörű modell azóta sem unatkozik, most éppen arról tartott bemutatót az Instagram-oldalán, hogy hogyan szokott jógázni, ami elmondása szerint teljesen ellazítja és feltölti.

„Remélem, nem veszed zokon, de elképesztően szexy vagy és kiváló alakod/alkatod van!”

„Az első póz a legjobb”

„Egyem meg a fokhagyma valagad”

– írták másik mellett Dorci követői a brutál dögös fotókhoz, amelyeket ITT te is megnézhetsz.