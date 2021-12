– Az elmúlt 40 évem abban a bizonytalanságban telt el, hogy senki nem tudta, milyen kór kínoz, miközben egyre romlott az egészségem. Sajnos ma már vannak időszakok, amikor mozdulni alig bírok, fizikai segítségre szorulok. Együttérzek sorstársaimmal, ezért indítottam el közösségi oldalamon azt a felületet, ahol információkat oszthatunk meg, és lelkileg is támogathatjuk egymást – jegyezte meg az azóta leszázalékolt, 46 éves fővárosi nő. Megtudtuk tőle, soha nem volt családi támasza, fiatalon masszőrként dolgozott, de amikor két-három hétre leverték a rosszullétek, kimaradt a munkából is. – Nagyon nehezen boldogultam, bármit elterveztem, a betegségem keresztülhúzta. Sok mindenről le kellett és le kell most is mondanom: a társasági életről, utazásról, nagy „álmokról”. Hosszú évek, évtizedek teltek el úgy, hogy csak találgattam, mi bajom lehet, nem volt pontos diagnózis rá. Szeretném széles körben ismertté tenni ennek az ezerarcú betegségnek a létezését és következményeit – emelte ki önkéntes munkája lényegét Arany-Kovács Rozália, aki úgy véli, a gyógyíthatatlan betegségeket, mint az övé, pszichésen kell „leküzdeni”, ha már fizikailag nem lehet, ezért bár vannak nehéz napjai, amikor testben 80 évesnek érzi magát, mégis igyekszik lelkét fiatalosan, kiegyensúlyozottan tartani.