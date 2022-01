Fagyos, süvöltő szél és súlyos mínuszok, ilyenkor januárban nem szokatlan, ha megmutatja oroszlánkörmeit a tél. Ám ha keményebb a szokottnál, az átlagember nehezebben képes az évszak szépségeit magasztalni. Pedig bővelkedik szépségekben, amiről leginkább a téli sportok kedvelői tudnak mit mesélni. S mivel javában tart a síszezon, úgy gondoltuk, megnézzük a kínálkozó lehetőséget, hátha többeknek meghozzuk a kedvét a télhez.

Egyéni vagy csoportos?

– Jó hír a síelni vágyóknak, hogy nem kell messzire tervezniük, a szomszédos államok ezúttal nyitottak – mondta el lapunknak Bicsérdy Rita, a Sky Travel Utazási Iroda ügyvezetője.

– Örömmel látjuk, hogy Ausztriára és Szlovákiára igen nagy az érdeklődés, ma is fogadtunk olyan ügyfelet, aki az utóbbi ország sípályái felől tájékozódott. Van, aki egyéni utazást tervez, ilyenkor csak a szállást biztosítjuk, míg mások az ennél is kényelmesebbnek tűnő megoldást, a szervezett utazást választják, mert viszik, hozzák az utasokat, és kinn van kihez fordulni. Nálunk mindkét lehetőség adott, a tapasztalat viszont azt mutatja, hogy az egyéni utakat nagyobb arányban választják. Ma már minden síterület igyekszik kínálni azokat a szolgáltatásokat, amelyekre ilyenkor szükség lehet. Ausztriára is igaz, hogy a legtöbb pálya például magyar nyelven beszélő síoktatót biztosít, nyitnak síóvodákat, síiskolákat, és általában ezekben is magyar nyelvű oktató dolgozik.

– Jelenleg is van két utasunk Ausztriában. Azt gondolom, hogy akik éveken át kihagyták a síelést, az idén már bátran el mernek indulni, mert gyakorlatilag minden régió nagyon várja már a vendégeket. Azt azért tudni kell, hogy Ausztriában régiónként más és más szigorítások vannak érvényben, ott nagyon odafigyelnek a biztonsági szabályokra.

A profik többre vágynak

Szlovákiában ezzel szemben egységes a szabályozás az egész ország területén. Ha utazni akarunk, két oltás mindenképpen szükséges, a harmadikat egyelőre még sehol nem követelik meg. Aki ettől is többet szeretne tudni, látogasson el a konzuli szolgálat honlapjára. Meglehetősen naprakész, gyorsan követi a változásokat, mi magunk is onnan tájékozódunk, és ajánljuk mindenkinek.

– A francia pályák is közkedveltek, de a nagy távolság miatt oda kevesebben indulnak el. Nagyon keresett Alsó-Ausztria, persze minden attól függ, ki milyen pályán érzi igazán jól magát. A profik megválogatják, hová utazzanak, és általában olyan helyekre mennek, ahol wellnessközpont is van, mivel este jólesik ellazulni. Egy jobb pályáért akár Lengyelországig vagy a Magas-Tátra vidékére is elmennek. Az ilyen helyeket viszont meg is kell tudni fizetni.

– Az egy-két napra tervezők éppen ezért inkább Szlovákiát választják, ma már ott is nagyon sok hóágyúzott pálya van, a jó minőség garantált, ráadásul tőlünk nem olyan messze és megfizethető árszínvonalon – kaptunk teljes körű tájékoztatást.

Kivilágított pályák

Aki még nem döntött, fontos tudnia, hogy a szezon hossza elsősorban a hóhelyzettől függ. Régen novembertől márciusig bátran merték ajánlani a síutakat az irodák az érdeklődőknek, manapság viszont már semmi sem biztos, oda kell figyelni a meteorológiai előrejelzésekre.

Némi tájékozódást követően azt is megtudtuk, hogy a megyében a Vidám Delfin Utazási Iroda ugyancsak szervez síutakat, viszont csak kizárólag Lengyelországba utaztatnak.

– Azért döntöttünk így, mert ott keleti áron kapunk nyugati színvonalat. Nagyon jó minőségű a szolgáltatás, sokak számára megfizethető – magyarázta Dallos Sándor, a cég alapító tulajdonosa. – Nyíregyházáról nekünk a távolság is beláthatóbb, mint az ország távolabbi szegleteiből, hiszen 297 kilométerre van innen a kedvelt síterepünk. Gyakorlatilag Miskolctól csaknem a szlovák–lengyel határig autópályán tudunk haladni, és az utazás nem több mint három és fél óra. Az ottani sí­régió egyik előnye, hogy a kivilágított pályák 22 óráig is nyitva tartanak, így már az utazás napján meg tudjuk mozgatni a végtagjainkat. Ugyanígy a távozás napján is hódolhatunk a kedvenc sportunknak úgy 12–14 óráig, és csak utána indulunk haza. Arról pedig talán szólnunk sem kell, hogy a közös történelmünknek köszönhetően testvérként, vagyis tárt karokkal fogadják a magyarokat.

– Egyébiránt olyan lekötött turnusaink vannak, ahová egyénileg és csoportosan is lehet jelentkezni. A pandémia itt is érezteti a hatását, mivel az iskolás síutakat gyakorlatilag teljes egészében letiltották. Inkább a családi közös utazások gyakoriak. Lengyelországba 48 órás PCR-teszttel, vagy oltási igazolvánnyal lehet belépni, és kizárólag a nyugati vakcinákat fogadják el. Szlovákia, amelyen átutazunk, minden oltást elfogad, a tesztet viszont nem, így akinek csak ilyenje van, elméletileg csupán egy 150 kilométeres kerülőúton juthat el az északi szomszédhoz. Mi senkinek sem javasoljuk, hogy csak teszttel, oltatlanul vágjon neki az útnak. Rengeteg olyan ember között lesz a pályákon, aki még maszkot sem visel, így aztán bárhol el lehet kapni valamit.



Kössenek biztosítást!

Bicsérdy Rita egy fontos dologra még mindenképpen felhívta a figyelmet.

– A síelés veszélyes sport, s mivel még a szabályok betartóit, az óvatosabbakat is érheti baleset, mindenkinek azt javasoljuk, hogy kössenek biztosítást. Érdemes annak is utánanézni, milyen előírások érvényesek télen a gépjárművekre. Ausztriában például kötelező a hólánc használata, és számon is kérik a meglétét egy útellenőrzésnél – hallhattuk.