Bulgur, hántolt köles, kuszkusz, hajdina – néhány különlegesség, amit a Paco Magtár polcairól vehetünk le virtuálisan a rövidesen elkészülő weboldalukról, illetve az asztalukról, ha a Búza téri piacon keressük fel őket. A többes szám Havacs Attilát és feleségét, Havacsné Gönczi Katalint rejti: a nyíregyházi házaspár azt követően kezdett el egészséges élelmiszereket és alapanyagokat árusítani, hogy három gyermeküket felnevelték és korábbi életüket feladva új utakra léptek.

Tapasztalat, szakmai háttér

– Vettünk egy nagy levegőt, és arra építettünk, amink volt: bátorság, elszántság, optimizmus – kezdte a történetüket a legelején Attila, aki élete nagy részében három műszakban dolgozott a konzervgyárban, fizikai munkásként, de mindig érezte, hogy ez nem az ő útja.

Felesége, Kata korábban egy élelmiszerüzletben dolgozott eladóként, az ő tapasztalatai aranyat értek és egyben a szakmai hátteret is biztosították az újrakezdéshez.

Attila nagybátyja, a ­Pa-Comp Kft. megalapítója, közel három évtizede száraz­áruk csomagolásával és forgalmazásával foglalkozik, és tavalyelőtt, amikor felmerült bennük, hogy váltani szeretnének, jött az ötlet: az ő termékeiket fogják árulni. Ezek főként magvak: lencse, kukoricadara, bulgur, kuszkusz, vörös lencse, gersli, sárga- és csicseriborsó, de mivel tudják, hogy a háziasszonyok szeretnek a lehető legtöbb dolgot egy helyen beszerezni, elkezdték színesíteni a palettát.

Ebben nagy segítségükre volt a Nyíregyházi Paktumiroda helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési koordinátora, Ligetfalvi-Komiszár Eszter, aki összehozta őket helyi termelőkkel, így a magvak mellett fűszerek, aszalványok, szörpök, lekvárok, mézek, olajak, homoktövistermékek, egészséges nassolnivalók és lisztek is kaphatók náluk: ezek egy része adalék-, cukor- és gluténmentes, a vegák és vegánok is beszerezhetik náluk a legfontosabb hozzávalókat.

Küldetésüknek tekintik, hogy a Paco termékek népszerűsítésén túl segítsék a helyi termelőket, megismertessék a termékeiket a vásárlóikkal és segítsenek az embereknek abban, hogy egészséges alapanyagokat tehessenek családjuk asztalára.

Azt vallják, hogy aki kézműves terméket vásárol, a készítője szívének és lelkének egy darabját is megveszi.

A mindennapjaik része

– Nekünk nem egy betegség miatt kellett átalakítanunk az étkezésünket, az egészséges életmód mindig is a mindennapjaink része volt, én például már gyerekként is sokat hallottam az édesanyámtól, hogy miért fontos például babot vagy lencsét enni – mesélte Kata, aki nemcsak azért élvezi a munkáját, mert a termékeikkel sokak egészségét szolgálhatják, de azért is, mert sok értékes emberrel találkozhatnak. – Korábban nem is tudtam, hogy ebben a megyében mennyi kincs van – emberek formájában. Azokban, akik nálunk vásárolnak, sok a közös, így nem véletlen, hogy az üzletünk elé kitett padon és a bent lerakott székeken is mindig ült valaki: beszélgetnek, recepteket cserélnek. Mi is megkérdezzük a visszajáró vendégeket, hogy az egyes alapanyagokat ők hogy használják fel, így annak, aki bennünket kérdez ugyanerről, számtalan ötlettel tudunk segíteni – mondta, s megtudtuk: szerencsére a vásárlók, s köztük a visszajárók is egyre többen vannak, és nemcsak olyanok, akik valamilyen betegség miatt figyelnek oda az étkezésükre: sokan az egészségük megőrzése érdekében táplálkoznak tudatosan.

Attiláék is ezt teszik, így a saját tapasztalataikat is meg tudják osztani a vevőikkel. Elmondják például, hogy akinek fáj a gyomra, helyettesítheti a töltött káposztában a rizst gerslivel, vagy hogy a rakott káposzta bulgurral is nagyon finom.

Öhön és sztrapacska

A főzésnek a Havacs családban komoly tradíciói vannak, olyannyira, hogy a férfiak is gyakran állnak a tűzhely mellett – és ennek például Kata is örül, hiszen a férje is szívesen, és ami nagyon fontos, jól főz.

– A pörköltek, a sültek a specialitásaim, de azokat az ételeket szeretjük a legjobban, amiket a szüleink, nagyszüleink készítettek, így a sztrapacskát, öhönt, halászlevet. Gyakran csinálok vadast zsemlegombóccal, pizzákat, kenyértésztát, süteményeket és salátákat pedig Kata készít – előbbiekhez teljes kiőrlésű lisztet használ – mesélte Attila, aki úgy látja, az egészséges élelmiszerek forgalmazásának van piaca. Nem türelmetlen, mert tudja, ehhez időre van szükség.

Az mindenesetre kiváló visszajelzés volt, hogy a Búza téri üzletüket kinőtték, és hamarosan új helyre költöznek. Lesznek újdonságaik is, de az biztos, hogy az is ugyanolyan családias lesz, mint a korábbi volt, hiszen a cél az, hogy aki betér hozzájuk, érezze otthon magát. Az előző üzletre is emiatt figyeltek fel a budapesti székhelyű Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom önkéntes koordinátorai, így a Paco Magtár megkapta a családbarát hely elismerést.

Természetesen örültek neki, ahogy annak is, hogy nő a vásárlóik száma, ami azt jelenti: egyre többen figyelnek a maguk és családjuk egészségére.