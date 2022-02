A járvány, a korlátozások és a bezárkózás után új élményekre és tengerparti hőségre vágynak az emberek – erre utal, hogy az utasok máris sorra foglalják le a nyári utakat.

A nyíregyházi Gáll Travel utazási iroda munkatársait arról kérdeztük, hogy mely országok most a legnépszerűbbek az üdülni vágyók között,

és mire érdemes figyelni egy külföldi nyaralás megszervezésekor a pandémia árnyékában. Még a legenyhébb beutazási korlátozásokon is fennakadhatnak a turisták egy pozitív koronavírusteszttel.

Sokan már télen igyekeznek megszervezni a nyári vakációt: így könnyebb a szabadságtervezés, lecsaphatunk csábító akciókra, és az időben lefoglalt utaknál nem kell azon aggódni, hogy vajon lesz-e még szabad szálláshely elérhető áron azon a helyen, ahova utazni szeretnénk.

Kössünk biztosítást!

– Azt javasoljuk az utasoknak, hogy minél hamarabb döntsék el, hova szeretnének elutazni a nyáron – mondta el lapunknak Bardiné Seres Bianka, a nyíregyházi Gáll Travel utazási iroda munkatársa. – Most rendkívül nagy az utazási kedv, egyre jobban fogynak a helyek, ezzel egyenes arányban pedig az árak is nőni fognak. Most még kedvezményesen lehet lefoglalni az utazásokat, azonban mivel sokan szeretnének üdülni, nem tudjuk garantálni, hogy a korábban jellemző last minute utazások idén is lesznek-e. A koronavírus az életünk minden területén nyomot hagyott – nincs ez másképp a nyaralással sem. Az utazási iroda szerint a piac felvette a lépést a járvány okozta problémákkal, és már olyan biztosítási lehetőségek is megjelentek, amelyeket kifejezetten a Covid-helyzet hívott életre.



– Bár reméljük, hogy a nyáron már kevesebb kötelezettséggel utazhatunk, mindenképpen azt ajánljuk az utazni vágyóknak, hogy kössenek útlemondási, illetve baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást – emelte ki Bardiné Seres Bianka.



– Ezt korábban is mindig javasoltuk az utasainknak, de a járvány miatt ez fokozottan fontos lett. Ha az utas megköti a biztosításokat, és az utazás előtt pozitív lesz a koronavírustesztje – vagy egy együtt utazó család esetén valamelyiküké – nincs más dolga, mint benyújtani az irodának a pozitív teszteredményét, mi pedig ezt továbbítjuk a biztosítónak, az ügyfél pedig a befizetett útiköltségét 100%-ban visszakapja.

Jó időre vágyunk

Ha az utas más okból kénytelen lemondani az utazást – például valamilyen más vírusos megbetegedés, baleset, esetleg egy közeli hozzátartozó halála miatt –, az útiköltség 90%-át kapja vissza. Az iroda munkatársa elmondta: az utasbiztosítások már tavaly is kiterjedtek a koronavírusos megbetegedésekre, de ilyen kedvezményekkel csak mostanra terjedtek el – hiszen így szívesebben foglalnak le üdülést az emberek, nagyobb biztonságban érzik magukat. Sőt: az is benne van a pakliban, hogy valaki a nyaralás alatt fertőződik meg koronavírussal, ilyenkor a biztosító a karanténhotel és az esetleges későbbi hazautazás költségeiben nyújt segítséget.



– A legfelkapottabb helyszínek most Törökország és Ciprus, de Görögország, Spanyolország és Egyiptom iránt is sokan érdeklődnek – fűzte hozzá Bianka. – A belföldi utazásokat inkább a tavaszi szünetre, húsvét környékére foglalják le a legtöbben.

– Általánosságban elmondható, hogy a magyar utasok legszívesebben olyan országokban szeretnének nyaralni, ahol meleg az idő, és all inclusive ellátást kapnak. Törökország a korábbi években megszerezte népszerűségét, mert ár-érték arányban nagyon kedvező. Azonban bármilyen úti célt is választanak, mindenkinek azt ajánlom, hogy ne hagyják a szervezést az utolsó pillanatra!

Igyekeznek felmérni a lehetőségeiket

Nóra, a kétgyermekes nyíregyházi édesanya is elkezdte megszervezni a családi nyaralást. Lapunknak elmondta: a családjának nagy szüksége van a közös kikapcsolódásra, az új élményekre és ingerekre, így külföldi utazásra gondoltak férjével.

– Még a járvány előtt voltunk Görögországban, ahol nagyon jól éreztük magunkat, és már akkor megfogadtuk, hogy egyszer visszatérünk – fűzte hozzá Nóra.

– Még sok részletet meg kell beszélnünk, mielőtt lefoglalnánk egy konkrét utazást, ezek pedig a végösszeget is befolyásolják majd, így egyelőre még csak megtippelni tudjuk, hogy mennyibe fog kerülni a nyaralás. Legutóbb autóval mentünk, azonban nagyon fárasztó volt, így most egy olyan alternatíván gondolkodunk, melyen nem nekünk kell vezetni. Sokat keresgéltünk az interneten, igyekszünk felmérni a lehetőségeket. Az sem kizárt, hogy egy utazási irodához fordulunk majd, hogy egyszerűbb dolgunk legyen a szervezéssel.