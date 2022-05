Néhány héttel ezelőtt arról számoltunk be, hogy hamarosan csomagolásmentes boltot nyit a megyeszékhelyen a Tebe, azóta viszont megnyitotta kapuit a Stelázsi, mely nemcsak a környezet védelmét tűzte a zászlajára, hanem a helyi termelőket és gyártókat is támogatja.

A csomagolásmentes üzletről és a mögötte álló szemléletről Szilágyi Nerina, az üzlet tulajdonosa elmondta, a koronavírus-járvány utolsó szakaszában ugrásszerűen megnőtt a hasonló boltok száma az országban.

– Közel két éve született meg az ötlet, hogy szeretnék egy ilyen boltot nyitni, aztán az idén januárban jött a nagy elhatározás: most vagy soha! Utánajártam, más városokban hogyan működik a koncepció, és nagy eltéréseket tapasztaltam. Nincs még kiforrott metódusa annak, hogyan kellene egy ilyen üzletet létrehozni, ezért a saját tapasztalatokra építkezve alakítjuk ki az üzletmenetet. A környezetünk védelme egyre inkább előtérbe került az elmúlt években, bár abban nem hiszek, hogy bárki százszázalékosan „zöld” lehet. Abban viszont igen, hogy mindenki tehet, és kell is, hogy tegyen valamit a bolygónkért – hangsúlyozta a tulajdonos, aki első gyermeke születésekor döbbent rá, mennyi hulladékot termel egy háztartás.

Saját tárolóval érkezzenek

– Az első hónapban láttuk, hogy négyszer annyi szemetet termelünk, főként a pelenka miatt, ezért akkor a mosható pelenka mellett döntöttünk. Igyekeztem minél inkább csökkenteni a hulladék mennyiségét, és ezt a szemléletet képviseli a boltunk is. Nálunk hiába kér valaki zacskót a vásárláshoz, nem tartunk ilyesmit, elvégre a csomagolásmentesség a lényeg. Csak a kreativitás szabhat határt annak, ki miben viszi el a termékeket, üveget, kis fűszertartót adunk, de az lenne a legjobb, ha mindenki azzal a tárolóval érkezne hozzánk, amiben otthon tartja a kávét, teát, esetleg tésztát – hívta fel a figyelmet Szilágyi Nerina, aki szerint a módszerrel rengeteg csomagolásból származó hulladéktól mentesül egy-egy háztartás, s így a környezet is.

– A legtöbb terméket kimérősen áruljuk, de persze a szörpöket, mézeket így nem lehet. Azonban az üvegeket vissza lehet hozni hozzánk, mi pedig eljuttatjuk azokat a gyártóknak. A termékek helyi termelőktől származnak, ahogy a környezetbarát tisztítószerek is a megyeszékhelyen készülnek. Ezek műanyag flakonban vannak, amik szintén visszaválthatók. A hozzánk hasonló üzleteknek jó hír, hogy az egyes termékek gyártói is egyre jobban ügyelnek a fenntarthatóságra, így ma már a kozmetikumokat is lehet környezetkímélően árusítani.

– A papírzsebkendő szintén nem létezhet csomagolás nélkül, azonban ez olyan dobozban érkezik, ami aztán tárolóként is használható, ráadásul újrahasznosított anyagból készül – részletezte a hulladék mérséklésére tett lépéseket a tulajdonos, majd hozzátette: sok embernek először furcsa ez a vásárlási mód.

Pozitív a fogadtatás

– Vannak, akik csak nézelődnek, hogy is működik ez az egész, de alapvetően pozitív az üzlet fogadtatása, sőt olyan vásárlónk is volt, aki a „Na végre!” felkiáltással lépett be hozzánk, mert eddig Debrecenbe járt vásárolni egy csomagolásmentes boltba. Az egyik legfontosabb tervünk, hogy minél több emberhez eljusson a szemléletünk, a másik cél pedig a folyamatos fejlődés. Bővítjük az árukészletet, de nemcsak az egy termékkörön belüli választékot, hanem újabb kategóriákat szeretnénk idehozni. Ennek részeként hamarosan újrahasznosított anyagból készült mosható pelenkát is kínálunk majd, ezzel is csökkentve a háztartások hulladéktermelését. Ráadásul ezt is helyben készítik, így a bővítéssel is a környékbeli vállalkozókat támogatjuk – zárta gondolatait Szilágyi Nerina.