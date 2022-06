– Nem először jártam a Puskásban válogatott meccsen, de ezt nem lehet megunni. Egyszerűen fantasztikus ez a stadion, és hogy a németek ellen még a győzelem is benne volt a meccsben, így még nagyobb volt az élmény – számolt be a Kotricz Zoltán, a Kálmánháza megye kettes futballcsapatának trénere.

Kicsik és nagyok együtt szurkoltak a válogatottnak

Forrás: szon.hu

A magyar válogatott 1-1-es döntetlent játszott a négyszeres világbajnok németekkel telt ház előtt a Puskás Arénában szombat este.

A mieink így a csoport második helyén állnak a Nemzetek Ligája küzdelmeiben. A mérkőzésre Szabolcs megyéből is szép számmal érkeztek szurkolók.

Teljesen megtelt az aréna

Forrás: szon.hu

– Amint a stadion környékére ér az ember, már mindenki meccslázban ég, az emberek válogatott mezben vonulnak, énekelnek, olyan ez kicsit, mint egy ünnepnap – mesélt a hangulatról a kálmánházi tréner.

– Hihetetlen jó érzés, hogy ennyi szurkoló egy emberként drukkol a válogatottnak. Elmondhatjuk, ma már olyan nemzeti csapatunk van, amit senki ellen nem kell félteni. Nem csak udvariasságból figyel az ellenfél, hanem az utóbbi évek kemény munkájának köszönhetően tisztelet övezi a válogatottat. Rossi mester keze alatt hatalmas változáson ment át a nemzeti csapat, a magyar játékosok önbizalommal telve futnak ki egy-egy mérkőzésre, a képességeik legjavát nyújtják és messze nem a tisztes helytállás, hanem a győzelem a cél szinte bárki ellen – fogalmazott a szakember.

A 12. játékos

Forrás: szon.hu

A magyar válogatott már a harmadik percben vezetést szerzett.

– Ezt mindenkinek át kell élnie legalább egyszer. Azoknak is ajánlom, akiknek nem a labdarúgás a kedvenc sportjuk. Akár családi programként, a gyerekeknek életre szóló élmény lehet. Már a stadion lelátóin ülve is jó érzés tölti el az embert, de amikor gólt is szerez a válogatott, gyakorlatilag felrobban a stadion. Akkora a hangorkán és az adrenalin, hogy a libabőr enyhe kifejezés erre.

A magyar válogatott kedden Angliában lép pályára. A háromoroszlánosokat itthon sikerült két vállra fektetni, Wolverhamptonban ezt újra megpróbálhatják a fiúk.

– A tévében persze követni fogom, nagyon jó lenne szoros meccset játszani idegenben is, bár nem lesz egyszerű. A realitás talaján kell maradni, mert nem fogunk minden klasszis válogatott ellen kedvező eredményt elérni. A legfontosabb, hogy az a fejlődés, amin a válogatott keresztülmegy, töretlenül folytatódjon – summázta a veterán játékosedző.