– Olvasni jó, olvasni öröm – így fogalmazott a 93. ünnepi könyvhét és 21. gyermekkönyvnapok nyíregyházi eseményeinek ünnepélyes megnyitóján péntek délután dr. Ulrich Attila. Nyíregyháza alpolgármestere arról is mesélt, hogy fiatal korában rengeteget olvasott, és hogy számára a nyomtatott könyvek jelentik az igazi élményt még most, a digitális bumm közepén is.

– Annak, aki szeretne az időben utazni, akár a múltba, akár a jövőbe, nem kell mást tennie, mint elővenni egy könyvet, s ebben a könyvtárak nagy segítséget jelentenek. És bár az elmúlt két év ezen intézmények számára sem volt könnyű, a nyíregyházi könyvtár éppen ebben az időszakban érte el a legnagyobb sikerét, amiért nagy köszönet illeti az ott dolgozókat – tette hozzá.

Az egyik legnagyobb érték

– Nyíregyháza városának van szíve és lelke, ami többek között annak is köszönhető, hogy a kultúrát a legfontosabb értékek között tartják számon és ennek megfelelően kezelik – így fogalmazott Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke, aki szintén a nyomtatott könyvek mellett tette le a voksát.