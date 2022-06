A tavalyi sikere után másodszor is megrendezik a Kárpát-medencei és V4 Költészeti Fesztivált. A seregszemle március 30-án kezdődött, és egészen június 4-e, szombatig a Kárpát-medence magyar ajkú költői mellett a V4-országok ismert és elismert poétái is Magyarországra látogatnak. A fesztiválra Lengyelországból, Csehországból, Szlovákiából, Ukrajnából, Szerbiából és Romániából is érkeznek költők.

A Rimay János Alapítvány programját az idén is a sárospataki Rákóczi-vár lovagtermében nyitották meg hétfőn.

Szimpóziumok, találkozók

Másnap már kilenckor megkezdődtek a szimpóziumok a V4-ek történetéről és időszerűségéről, a cseh, a lengyel és a magyar kortárs költészetről. Délután Szerencsen és a szlovákiai Nagykaposon tartottak író-olvasó találkozót. Ma a vásárosnaményi könyvtárba és a mátészalkai Képes Kávéházba látogatnak el az alkotók, július 2-án, csütörtökön Széphalom és Kassa, pénteken Kisvárda és Tokaj versrajongóinak kedveznek.

A szombati zárórendezvénynek a sárospataki Szent Erzsébet Ház kertje ad otthont. Az eseményen fellép a seregszemle valamennyi költője, valamint a Kaláka együttes, a Mintha zenekar és Kubik Anna színművész. A fesztivál minden programja ingyenes.

Egy este, öt költő

A Képes Kávéházban június 1-jén, ma 18 órakor öt költővel, a kárpátaljai Vári Fábián Lászlóval, a lengyel Alicja Maria Kuberskával, a délvidéki Tari Istvánnal, valamint Vörös Istvánnal és Oláh Andrással találkozhatnak az irodalom és a költészet szerelmesei. Az est házigazdája Kégl Ildikó író, újságíró, Somorjai Lehel és Veress Kinga megzenésített versekkel teszi még hangulatosabbá a Kárpát-medencei és V4 Költészeti Fesztivál mátészalkai állomását.