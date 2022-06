Patak Gábor kötetbe rendezte Gulács történetét, kiadta a tyukodi ősök alma­nachját, elkészítette A Szatmár vármegyei elődeink nyomában – Belényesi Ilona és Kiss József famíliái című kötetet, a nemzeti összetartozás napjára időzítve pedig megjelenik A Gulácsy család és a gulácsi rokonságom genealógiája című könyve.

A családfakutatás örökké tart

– A Nyíregyházi Főiskolán végeztem történelemtanár szakon. Ott szerettem meg a helytörténet-kutatást, mivel szakdolgozatnak is helytörténeti témát választottam: a fehérgyarmati református egyház XVIII. századi történetét dolgoztam fel. A kutatás során gulácsi adatokat is találtam, így azokat is leírtam. Mivel senki nem készítette el a falu történetét, rám várt a feladat. A diplomázás után négy évig kutattam. A település időseit jártam és a levéltárakat látogattam. Így született meg akkor a könyv, amit Gulácsy Lajos kárpátaljai püspök, Uray István, az MTA Atommagkutató Intézetének munkatársa és Bakondi György akkori kormánybiztos lektorált. Sikeres lett – eljutott az Egyesült Államokba, Kanadába és belföldön is számos helyre. A Gulácsy, Dessewffy és Uray családok örültek, hogy őseikről olvashatnak. A legnagyobb mentorom Bondor Vilmos, a második világháború egyik legnagyobb katonája volt, aki Kaliforniában élt. Sok történetet mesélt Vitális Sándor lelkipásztor is.

A közel 900 lelkes beregi helységből származik Gulácsy Lajos festő, Jármyné Gulácsy Mária olimpiai ezüst­érmes, világbajnok és Nagy Lajos Imre szobrászművész is.

– A családfakutatás örökké tart. Mindig vannak új információk. Soha nem ér véget. A könyvben a Gulácsy család férfi és női ági leszármazottai vannak benne, valamint az én gulácsi rokonságom. Egy kis kisari ág is szerepel ebben. Sokan úgy élnek ma Gulácson, hogy nem tudják: a Gulácsy család sarjai. A nemes Szarka család a mai polgármesteri hivatal helyén élt, ők a rokonaim. Ugyanis az egyik ág Gulácson, a másik Kisarban élt. Én a kisari ághoz tartozom. Sikerült két kisari Szarka ágat a mai napig felkutatni. A másik érdekesség, hogy az általam nagyon tisztelt Jármyné Gulácsy Mária is rokonom, ám nem Gulácsról, hanem közös Kölcsey őseink által.

– Egy könyv akkor tökéletes, ha van mondanivalója. Az én mostani kötetemnek az az üzenete, hogy a családok, rokonságok tartsanak össze, hiszen egy tőről fakadnak. A jövő generációinak utat kell mutatni, hogy merre haladtak az ősök.