Július 1., péntek

20 óra: Csak dolgozni ne kelljen

Bőven akad olyan sláger, amit minden generáció ugyanúgy szeret, s amivel a fiatalok és az idősek egyaránt tudnak azonosulni. Ilyenek a Bikini dalai is: ki ne ismerné és énekelné szívesen a banda olyan örökzöldjeit, mint a Ki visz haza, a Mielőtt elmegyek, a Csak dolgozni ne kelljen, vagy a nyár egyik nagy kedvencét, a Fagyit?

A nyírbátori Retro Napok első fellépőjének péntek este tapsolhat a 2-es iskola udvarának közönsége. Kapunyitás 18 órakor, szabadfoglalkozás este nyolcig, akkor kezdődik ugyanis a Bikini koncertje, ami után éjfélig DJ Sögö táncoltatja meg a retro szerelmeseit.

21 óra: Heat Waves Party

Akinek bejött a Midnight Love legutóbbi habpartija a Club Hollywoodban, annak a pénteki buli is betalál.

A hőhullám közepette a nyíregyházi klubban a lenge ruháké, a hűsítő haboké és a bomba zenéké a főszerep. Utóbbiért Doki, Szatesz és Ben Brewer felel egész éjjel és hajnalban.

22 óra: Jön doktor Béres, aki remake-ben mindenre képes

Július első péntekjén a környék legnagyobb házibuliját prezentálja a Mamma Mia.

A nyíregyházi klub színpadára érkezik a híres DR BRS, aki jó néhány hatalmas slágerrel – Hol van az a lány, Tűzvarázsló, Évszakok, Koccintós, Juanita – örvendezteti meg a közönségét. Szinte biztos, hogy a smileyt a szívbe a funky rajzolja ezen az éjszakán. Rezidens: Fenyvesi és Tekk, míg az emeleten Sögö a legmenőbb és legforróbb latin, R'n'B és hip-hop zenéket pörgeti.

22 óra: #mulatási

Az ibrányi Tisza-part a legpörgősebb mulatós nótáktól lesz hangos péntek éjszaka. A Blanco y Negro Beach mulatós estjén Nyuki húzza a talpalávalót.

Július 2., szombat

18.30: Zene Sóstón

A szerdai buli után ismét egy rockzenekar csap a húrok közé a nyíregyházi Krúdy Vigadó mellett felállított színpadon.

A júliust a Tibi a hegyről indítja be. A zenekar elsősorban feldolgozásokat játszik, a dalokat – ahogy ők fogalmaznak – a maguk módján adják elő. A koncert ezúttal is ingyenes.

20 óra: Valódi csemege a dzsessz rajongóinak

Tóth Sándor és Nagy János ad közös koncertet a nyíregyházi Labor Caféban.

Tóth Sándor szaxofonos 1996-ban diplomázott a Zeneakadémia jazz tanszakán. Három évig volt a Pege Aladár kvartett tagja, majd 2000-ben Sárik Péterrel létrehozták a Jazzpression zenekart. A csapatnak három lemeze jelent meg, s 2004-ben Az év jazz együttese kategóriában elnyerte az eMeRTon-díjat is. A szaxofonos 2010-ben önálló albumot adott ki Playing my Own Stuff címmel, Nagy János zongorista, Eichinger Tibor gitáros, Szappanos György basszusgitáros és Mogyoró Kornél ütőhangszeres közreműködésével. Ezután évekig külföldön zenélt, s a világ szinte minden táján megfordult; 2017-től játszik ismét idehaza, session zenészként olyanokkal működik együtt, mint az Ivan and the Parazol, Ripoff Raskolnikov, Braindogs, Little G, TörökÁdám, Tolcsvay László vagy a Quimby. Tavaly létrehozta a Premier szaxofon kvartettet, amelyben saját tanítványaival játszik jazz, pop, és filmslágereket.

20.30: Follow The Flow az iskolaudvaron

A péntek esti múltidézés után szombaton nagyon is a jelenben folytatja a bulit a nyírbátori 2-es iskola udvarának közönsége, ugyanis a Follow The Flow lép színpadra. A koncert után pedig visszatér DJ Sögö és éjfélig a TOP slágereket adagolja.

21 óra: Fefe in da house

A nyíregyházi Nox Clubban ismét egy hamisítatlan élőzenés mulatság készül. A szintetizátor mögött Sipos Ferenc, vagy ahogy a legtöbben ismerik, Fefe gondoskodik a hangulatról.

21 óra: Gyere rám, Malibu!

A nyár eddigi legpasisabb estéjét a gergelyiugornyai Malibu Beach Club & Terasz prezentálja.

A Tisza-parti klubban két olyan arc váltja egymást a lemezjátszók mögött, akik nem ismernek határokat, ha buliról van szó: kezeket fel, jön Ciggi aka Tőtöttcigi és Virus! Az este rezidense Belasco, a mulatós terasz nótafája Ignácz Márkó lesz.

21 óra: Esőtánc a Barbizonban

A kánikulával terhelt hét után a nyíregyházi szórakozóhelyen szombat éjjel egy emberként üvölti majd a közönség, hogy Csepereg az eső – ebből már az is kiderült, ki lesz a buli sztárvendége. Bizony, hajnalban Rostás Szabika táncoltatja meg a népet, míg előtte és utána a nagyteremben Grand DJ a 90-es, a kétezres évek és napjaink legjobb muzsikáit pörgeti, a kisteremben pedig DJ Nagy latin, R'n'B és popzenéket pattogtat.

22 óra: Túl szexi lány

Tizenkilencre húzott lapot a Mamma Mia és bejött!

A nyíregyházi klub színpadán egy élő legenda, egy valódi díva, a nagybetűs NŐ, akinek dalai kötelezőek minden házibulin. Egy igazi diszkókirálynő, akit egy egész ország ismer: érkezik Zoltán Erika, aki már 1987-ben olyan slágert tett le az asztalra, mint a Túl szexi lány. Nyolc alkalommal volt az év énekesnője hazánkban, és még sok-sok más díjat is bezsebelt. A retro teremben DJ Geczo, az emeleten Mr. Aradványi rendel.