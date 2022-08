– Gyerekkoromban szerettem meg horgászatot, azóta tart ez a szenvedély. Korábban főleg a Keleti-főcsatornára jártam, azonban öt-hat éve átszoktam ide, s azóta már itt az erőmű alatt próbálkozom rendszeresen – mondta el érdeklődésünkre. – Kimondottan harcsázni járok ide, váltakozó sikereim vannak. A legnagyobb, amit kifogtam, 28 kilogrammos volt, de vannak itt olyan sporttársak, akik 40-50 kilogrammos harcsával is büszkélkedhetnek. Nem kellett sokáig fárasztanom, mert eleve olyan erős felszereléssel jöttem, hogy bírnia kellett egy ekkora nagy hallal is a küzdelmet. Egyébként akad itt balin 5-6 kilós is. Amikor az időm engedi, szívesen jövök ide, hiszen mindig reménykedem, hogy sikerül majd nagyobb halakat is megfognom – tette hozzá a szomszéd megyéből érkezett horgász.

Borítókép: Szincsák Gyula a szerelék kötözgetése közben | Fotó: Sipeki Péter