A hagyományosan sok vendéget s nem csupán az előadó-művészetekre fogékony érdeklődők ezreit megyénkbe vonzó ­VIDOR Fesztivál idejéhez illeszkedő képzőművészeti börze logikus elképzelés volt Madarassy György, megyei Prima-díjas festőművész részéről. Az ötletet tett követte, és az ötletgazda mellé felsorakozott három másik nyírségi alkotóművész – Gnandt István, Kerekes Elek, Szepessy Béla – alkotta „négyek” műveikből olyan – igazi újdonságnak számító – háromnapos kiállítást rendeznek augusztus 26–27–28-án, ahol a bemutatott művek akár meg is vásárolhatók.

Miből él a képzőművész?

A kiállító művészek nem csupán a minimális „rajtdíjat” vállalták, de alkotásaikkal – reményeik szerint – az érdeklődő közönség előtti megmérettetést is. Ezért is invitálták meg nóvumként a megye vállalkozóit is, díszíthetnék székházuk, irodájuk falait kortárs képzőművészek festményeivel, így áldozva a helyi, magyar kultúrára.

Évtizedek óta változatlanul ma is az a helyzet, hogy a festőművész saját pénzéből elkészíti a képeket, és beadja az aktuális tárlatra. Aztán az alkotásait hazaviszi úgy, hogy nem történt velük semmi. Ám a legfontosabb kérdést soha senki nem teszi fel, hogy a képzőművész miből él – indokolja a „négyek” útkeresési elhatározását az ötletgazda.

Mi is a művészet?

Madarassy György ugyanakkor fogódzót is kínál a Váci Mihály Kulturális Központban a 27-én 11 órától a kiállító művészekkel szervezett közönségtalálkozóra is invitáló, képzőművészeti börzéhez.

– Gyakran folyik vita arról, hogy mi is a művészet. Nos, a művészet a valóság visszatükrözése a művész látásmódján átszűrve. Tiszta, világos és érthető, éppen ezért szokták bonyolítani... Tehát a művész egyénisége meghatározó. Amit érzékel, amire reagál a világból, amit visszatükröz, az nem más, mint saját intellektuális és érzelmi képességeinek kivetülése, alkotó tehetségének eredménye.

– A tudomány választ ad azokra a kérdésekre, amelyek lehetővé teszik, hogy modern életet éljünk. A művészet ezekre a kérdésekre nem ad választ, mert nem tud választ adni, de mindig reagálni fog rá. A tudomány megváltoztatja a világot, a művészet reagál rá. Az egyik – a tudomány – nélkül nem lehet élni, a másik – a művészet – nélkül nem érdemes!

GB