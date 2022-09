Lassan bő öt éve annak, hogy megyénk egyik legtehetségesebb virágkötőjének, a vásárosnaményi Nagy Gábornak a nevét szélesebb körben megismertettük az olvasóközönséggel. Az akkor 22 éves fiatalember éppen a WordsKills világbajnokságra, ismertebb nevén a Szakmák Olimpiájára, Abu Dhabiba készült, előtte kevéssel maradt le az első magyar esküvői csokorverseny dobogójának legtetejéről. Azóta sok víz lefolyt a Dunán, immár hét éve versenyez, Ifjúsági Európa bajnokságot nyert, 2017-ben Tatán felnőtt magyar bajnok, majd Az év nemzetközi dizájnere versenyen Európa legjobbja lett. Hamarabb lett felnőtt magyar bajnok, mint végzett virágkötő.

Belgium után beindult a nemzetközi virágkötő karrierje, és az idén a Covid miatt 2020 nyaráról elhalasztott Európa Kupa dobogójának második fokára állhatott fel Katowicében, ami megint csak szép teljesítmény – ennek apropóján beszélgettünk ismét.

Feltehetően nem vonják kétségbe, hogy a zene kapcsolatba hozható az olyan, már-már képzőművészetnek számító szakmával, mint a virágkötészet. Ám azt már aligha könnyű elképzelni, hogyan köthető meg egy kompozíció egy konkrét zeneműre úgy, hogy a végén értékelik ezek kapcsolatát. Márpedig ezt történt Katowicében több fordulónál is. Képzeljék el, hogy kapnak egy zeneszámot egy lengyel könnyűzenei együttestől, amelyre egyetlen kötési ponttal készíteni kell egy kézbe fogható csokrot. Egy másik feladatban a Tánc az esőben témára kellett térkompozíciót alkotni.

– Az utóbbinál kikötés volt az is, hogy a virágok felét tűzőhabba tegyük. Az egészet úgy oldottam meg, hogy csepp formájú tűzőhabot faragtam. A kompozícióm vizet is tartalmazott, a vízben megjelenítettem a tánclépések lábnyomait, üvegfúvóval az egészre vízcseppeket fújtam. De kértek asztaldíszt hazai zeneszámra, és olyan testdíszt egy táncosra, amely nem zavarja a szabad mozgásban. Az utóbbit egy body és fűző keverékén helyeztem el teljes testfelületen, több száz sziromformát felvarrva, középen kerámiamozaikkal, és sok más virággal díszítve.

– A felsorolt négy feladatot előre megkaptuk, másfél napot adtak a felkészülésre, ezalatt az alapokat, sőt az élő növényi részeket is előkészíthettük, de a virágok nem kerülhettek a helyükre. Az első négyet még két meglepetésfeladat követte. Ötödikként cserepes növényekkel, orchideákkal, páfrányokkal, fémvázzal, dekorációs elemekkel kellett térkompozíciót csinálnom. Az összes orchideát használni kellett, és a kész műnek hangulatában, stílusában illeszkednie kellett egy előre megtervezett térhez. Mire a hatodik meglepetésfeladatot megkaptuk, a 16 indulóból már csak hatan maradtunk. Egy tűzött tálat készítettünk trópusi virágokból, számos kelléket is kaptunk hozzá – tudtuk meg. Gábor szerénysége nem engedte elmondatni, hogy az első öt feladatban ő bizonyult a legjobbnak, ám a hatodik feladat sorsfordítónak bizonyult, egy holland virágkötőt juttatva a dobogó legtetejére.

– Valóban minimális pontkülönbséggel maradtam le tőle. Hogy miért? Talán mert a hatodik feladatnál – szemben a versenytársammal – elsősorban a virágokra helyeztem a hangsúlyt, és kevésbé a kellékekre, holott a zsűri éppen az ellenkezőjét várta volna tőlem – mondta el némi unszolásra.

Persze így is igazán büszkék lehetünk rá, és bár az eltelt évek alatt Gábor kétlakivá vált, hiszen Budapesten is él, valamivel még mindig több időt tölt Vásárosnaményban, ahol virágkötő mester édesanyja, Nagy Katalin és férje, mindketten elhagyva az egészségügyet, 15-16 éve virágboltot nyitottak, a fiúkat is átcsábítva a képzőművészet majd a sebészet vágyálmából a virágkötészethez.

Nagy Gábor Budapesten nagykereskedéseknek dolgozik be, egyedi megrendeléseknek tesz eleget, kirakatotokat rendez, virágkötészeti bemutatókat, workshopokat tart, alkotónapok gyakori résztvevője. Időközben, a versenyeredményeinek köszönhetően ilyen és hasonló feladatokat immár külföldön is vállal, mindemellett egy nemzetközi virágkötő iskolában tanít Lengyelországban.

S mivel egyelőre a versenyzéssel se kíván felhagyni, lelkesen várjuk, hogy az évente begyűjtött és tartósított, legkedvesebb virágjából, a pitypangból, és persze minden másból mikor köt valami világraszólót. Az Európa Kupa és a világbajnokság dobogóinak csúcsait ugyanis még meg kell – akár többször is – hódítania.

