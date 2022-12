– A karácsonyi öltözék kiválasztásakor is az egyik legfontosabb szempont, hogy ruházatunk alkalomhoz illő legyen, illeszkedjen testalkatunkhoz és lehetőleg passzoljon színtípusunkhoz is. Aki ezt a három szabályt szem előtt tartva választ öltözéket, jól néz majd ki, és jól is fogja érezni magát – vallja Piszár Tünde stíluskommunikátor.

Püspöklila, fenyőzöld, borvörös

– A nemes anyagok, mint a tükörbársony, a jacquard, a szatén, az organza, a tüll, a necc és a csipke, továbbá a színek közül a piros, a bordó, a lila, a fenyőzöld, a hófehér és a bézs tökéletes választás bármely karácsonyi alkalomra. Érdemes azonban a színek és a textúrák optikai hatására is figyelni. Míg a világos és a fényes nagyít, addig a sötét és a matt slankít. Nem kell rögtön a kis feketéhez nyúlni, ha karcsúbbnak szeretnénk látszani. A püspök- vagy szilvalila, a fenyőzöld, és a borvörös megfelelő alternatívát nyújt és kellően ünnepélyes – magyarázta a személyi stylist.

– Az idén különösen divatosak az arany-, ezüst- és bronzszínű ruhadarabok. Teljes testfelületen viselve kizárólag tökéletes testalkathoz passzolnak, de egy arany felső vagy miniszoknya más egyszínű ruhadarabbal társítva tökéletes választás lehet.

Visszafogott elegancia

– Év végén a legtöbb munkahelyen tartanak céges bulit, ami valójában egy üzleti esemény karácsonyi köntösben. Így – bár a megjelenésre vonatkozó szabályok kevésbé szigorúak – combot vagy egyéb testtájékot villantani nem illik. A visszafogott elegancia legyen a főszabály a ruhaválasztásnál, ami egy overálban vagy decens koktélruhában, csipkéből, tükörbársonyból készült darabban tökéletesen testet ölt. Sőt, ha valakinek nem jutott ideje átöltözni a munkahelyi bulira, a klasszikus egybeszabott fekete ruha is megteszi. Csillogó kiegészítőkkel, övvel, feltűnő nyakékkel, karkötővel könnyen alkalmivá varázsolható.

– A szenteste meghittségéhez a legszebb ruha passzol – hívta fel a figyelmünket Piszár Tünde.

– Ilyenkor a testünk, lelkünk ünneplőbe öltözik. Ragyogni kötelező! Egy csodaszép tüllruha vagy szoknya – természetesen az ünnep színeiben –, egy organzablúz strasszköves brossal, igazgyönggyel ékesítve igazi esztétikai élmény.

Kényelmeset, kötöttet

– A karácsony a nagy családi összejövetelek időszaka is egyben, ilyenkor a régen látott rokonok, ismerősök is meglátogatják egymást. A nagy eszem-iszom kényelmes ruhákat kíván, érdemes hát bővebb szabású darabokat választani. Egy A-fazonú, egybeszabott ruha a legpraktikusabb, amely készüljön különleges anyagból, bársonyból, csipkéből, szaténból, vagy legyen strasszkővel, flitterrel, gyönggyel ékesített, így az eleganciáról sem kell lemondani – mutatott rá a szakember.

– Ugyancsak kényelmes, egyben ünnepi választás lehet a kockás vagy egyéb karácsonyi mintával díszített kötött ruha, pulcsi, arra azonban érdemes figyelni, hogy a vastagabb, bő szabású, valamint a nagy mintás darabok szélesítenek.

KM