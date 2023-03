Szervezetünk mindig jelzi, ha valami nincs rendben a működési folyamataiban. Amikor ez tartóssá válik, egyre intenzívebben uralkodnak el rajtunk a vele járó tünetek, fájdalmak. Úgy érezhetjük, a betegség irányítja az életünket, akadályozza a mindennapi tevékenységeinket, és ilyenkor döbbenünk csak rá, milyen fontos az egészség. Pedig nem is lenne nagyon nehéz vigyázni magunkra. Zvara Máriát, a Jó Közérzet Stúdió tulajdonosát arról kérdeztük, milyen lépéseket kellene megtennünk ahhoz, hogy jobban érezzük magunkat a bőrünkben.

Ismerni kell a határainkat

– Nekem a testi-lelki-szellemi harmónia jelenti az egészséget, ha ezeken a területeken bárhol a harmónia megborul, nem beszélünk egészségről. Több mint tíz éve kezdtem el behatóbban foglalkozni azzal, hogyan lehet javítani az emberek közérzetén. A rohanó világban a megelőzés, a prevenció talán a legnehezebb. Általában az a kifogás, hogy nincs idő, nincs pénz, nincs energia, így marad a stressz, a krónikus fáradtság. Mindehhez társulnak az elektromos kütyük, hiszen ezek, ha kell, ha nem, ébren tartanak bennünket. Aztán kevés alvás után reggel beindul a verkli, legtöbbször egy kávéval megyünk a munkahelyre, ahol tovább feszül a húr. Így mire délután hazaérünk, ki vagyunk merülve, otthon pedig jön a főzés, takarítás.

Zvara Mária

– Aztán azt vesszük észre, hogy alig ettünk, nem ittunk vizet, és már késő este van. Ez megy éveken, évtizedeken keresztül, és nem figyelünk a jelzésekre, csak akkor, amikor nagyobb a gond. Gyakori fej- és gyomorfájdalom, ­rossz köz­érzet, amire gyorsan bekapunk egy fájdalomcsillapító bogyót. De meg sem kérdezzük magunktól: „Ittam elég vizet, ettem rendesen, pihentem eleget?”

– Ne másoktól várjuk a megoldást, hanem saját magunkat és a határainkat kell megismerni. Ráadásul, ha a belső szellemi énünk sincs rendben, előbb-utóbb megbetegíti a fizikai testet is. Hiába kezeljük a testünket, ha a lelkünk beteg.

Megszólal a vészcsengő

– Már egészen apró lépésekkel sokkal jobban érezhetjük magunkat. Ki kell menni a friss levegőre, amennyit csak tudunk. Inni kell sok vizet, gyógy- teát, megfelelő minőségű és mennyiségű ételeket fogyasztani. A társas kapcsolattartást nem online felületen kellene bonyolítani, hanem személyesen. Reális célokat kell kitűzni, amiket el lehet érni. Egy nap optimális elosztását már régen megénekelték: 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, és tényleg erre lenne jó törekedni. A pozitív dolgokra kellene koncentrálni, hogy elvonják a figyelmünket a félelemről, az aggódásról, az irigységről, gonoszkodásról, az indulatokról.

– Ha ezek a negatív érzelmek kerülnek előtérbe, akár fizikai tüneteket is okozhatnak (heves szívdobogás, állandó fülzúgás, mellkasi szúró fájdalom, erős izzadás, fázás). Ilyenkor kell megálljt parancsolni magunknak, hisz a szervezetben beindulnak a vészcsengők. Le kell ülni, pihenni, megteremteni az „énidőt”, megfelelő mennyiségű és minőségű pihenést beiktatni. Át kell gondolni, mi az, ami elvonja a felesleges energiákat, és az egészség megőrzésére koncentrálni.

Alvás, ivás, táplálkozás

– A testünk 70 százaléka víz, amit folyamatosan pótolni kell, és a lelkiállapotunknak vagy a fizikai problémákra is pozitívan ható gyógyteákat iszogassunk. A rossz minőségű gyorséttermi ételeket és a félkész ételeket is minimalizálni kellene, mert tele vannak olyan adalékanyagokkal és olyan foszfátokkal, amik a szükséges ásványi anyagokat kiviszik a testünkből. Körülbelül 35 éves korunkig vagyunk képesek a koenzim Q10-et előállítani, ami a keringési rendszerünk és a bőrünk fontos anyaga, ezért érdemes már 40 éves kor felett elkezdeni szedni.

– Hosszú távon a szelén, és akiknek nagyobb a súlyuk, azoknak a króm is ajánlott. A magnézium is elengedhetetlen az ideg-izom-ingerület átvitelben, fájdalomcsillapításban, alvás-elősegítésben. A gyerekeknek is óriási szüksége van magnéziumra, hiszen rengeteget mozognak, futnak, rohannak. Már olyan fürdő- és étkezési sókat, krémet, testápolót is lehet kapni, ami például magnéziumot tartalmaz, így a bőrön át egyből felszívódik. Ami a napi rutin része kellene hogy legyen, a C- és D-vitamin. A jó D-vitamin-bevitel elengedhetetlen feltétele az, hogy olajos formátumban és K2-vitaminnal legyen kiegészítve. Hiszen magát a K2-t a vékonybeleinknek kellene előállítani, de a legtöbb ember esetében ez nem valósul meg tökéletesen a különböző emésztőtraktusbeli problémák miatt. Így ha kívülről ilyen formátumban kapja meg a szervezet, ez tud a leghatékonyabban beépülni.

– A kiinduló probléma, hogy rosszul táplálkozunk, keveset iszunk, sok stressznek vagyunk kitéve, körülvesz minket az elektroszmog. A nem alvásnak hosszú távon a mellékvese kimerültsége a következménye, ami elsődlegesen vérnyomás-emelkedést okoz. Az alaplépések, hogy nyugodtan, legalább 8 órát aludjunk, kellő mennyiségű vizet igyunk, minőségi táplálékot együnk, mozogjunk sokat a levegőn, és töltsük fel a vitamin-, ásványianyag-tartalékaink, mert ha bármilyen betegség megtámadja a szervezetünket, a testnek lesz mihez nyúlnia. Érdemes az életmódváltást minél hamarabb elkezdeni, hogy megelőzzük a betegségeket.

