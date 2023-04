Popcorn és kóla helyett vízilabdákat és megfakult csapatfotókat szorongattak a kezükben a vetítésre várók szombat délután a nyíregyházi Cinema Cityben, hogy kicsit később két egykori világsztár aláírásával kapják vissza az ereklyéket. Közös képek is készültek, Biros Péter és Kiss Gergely pedig vidáman, mindenkire odafigyelve állta a sarat. Aligha van náluk rutinosabb dedikáló, hiszen 1997–2008 között megszámlálhatatlan aláírást adtak, most pedig ismét osztogathatják az autogramokat, hiszen bárhol is mutatják be A nemzet aranyai című, a vízilabda-válogatottról szóló filmet, rajongók hada veszi őket körül.

Féltették a zárt világukat

– Az első olimpiai győzelmünk után rengeteg újságban és tévéműsorban szerepeltünk, sőt még Ganxta Zolee-val is énekeltünk együtt, de amikor felmerült a film ötlete, nem igazán tudtunk ezzel mit kezdeni – mondta Kiss Gergely. – Nem volt még Netflix, és ugyan korábban készültek mozifilmek világ- sztárokról, tőlünk ez távol állt. Fegyelmezett sportolóként tettük, amit kértek tőlünk, de féltettük a kis világunkat. Az, ami az öltözőben történt, korábban csak a miénk volt: Vári Attila akkora show-man, hogy a világ összes humoristája autogramot kérhetne tőle, de mesélhetnénk Kásáról – Kásás Tamás, a szerk. – , aki amikor elemében volt, ontotta a poénokat, de a beszólások, ugratások addig kizárólag a mi életünk részei voltak. Attól tartottunk, hogy ha bent lesznek a kamerák, nem viselkedhetünk úgy, ahogy szoktunk, márpedig ez a közeg is kellett ahhoz, hogy mi ne csak 13 játékos legyünk, hanem egy olyan csapat, amelynek tagjai vakon megbíznak egymásban, és ha kell, tűzbe ugranak a másikért – tette hozzá.