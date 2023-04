A Magyar Divat & Design Ügynökség által meghirdetett „Kerülj Képbe! – Év Felfedezettje” pályázaton a Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium végzős divat- és stílustervező tanulói 2. helyezést értek el My everything is jeans upcycling kollekciójukkal. A Krea-Team tagjai Barnai Vanda Vivien, Dobrai Orsolya, Gagna Vivien és Pellei Hajnalka voltak.

„Ipari forradalmak – a varrógéptől a robotokig” – ez volt a pályázat témája, ezen belül a lányok az első ipari forradalom idején megjelenő farmert választották. Az alapötlet az volt, hogy megunt farmerruházat felhasználásával különböző használati tárgyak vagy ékszerek készüljenek. A versenyre a csapat két extrém ruhát készített az összegyűjtött farmernadrágok felhasználásával. A kollekción keresztül az upcycling és a DIY jelentőségének népszerűsítése volt a fő cél. A lányok szerint a közös alkotással új gondolatok, új ötletek születhetnek, melyek segítenek környezetünk megóvásában, a fenntarthatóbb divat elérésében, és abban, hogy ökotudatosabb életet élhessünk – tájékoztatta lapunkat az intézmény.

