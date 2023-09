A Birihez tartozó táncsicstelepi horgásztavat rendszeresen felkeresi a Penészleken élő Gari István. A közelmúltban szemtanúi lehettünk annak, ahogy a tónál éppen egy pontyot fáraszt, azonban mikor a part közelében a társa próbálta megszákolni a halat, az leakadt a horogról.

Egy eltévedt süllő a rekord

– Nem olyan régen horgászom. Otthon a szomszédságunkban van néhány idősebb horgász, akiktől kedvet kaptam én is a pecázásra. Most is az egyikükkel, Székely Sándorral horgászom. Sokat magyaráz, tanít a horgászatra, de sok videót néztem az interneten is. Az idén kezdtem a horgászatot, eddig főleg ide, Táncsicstelepre jöttünk. Még csak kis pontyokat fogtam, de azokból legalább már ötvenet.

– Megakasztottam már egy süllőt is teljesen véletlenül, ugyanis a horgon békés halaknak szánt csali volt, s arra rabolt rá. Tulajdonképpen az a nagyobb méretű süllő tekinthető az eddigi rekordomnak. Jó lenne valamelyik nevesebb tóhoz is elmenni, szívesen horgásznék akár a Balatonnál is, de bizony messze vannak.

Dörgött és villámlott

– Általában a hétvégeken van időm horgászni, olyankor jobban ráérek. Most csak egy napra jöttünk, de voltunk itt már 24 órás horgászaton is, akkor itt éjszakáztunk. Nagyon rossz időt fogtunk ki, dörgött, villámlott, de szerencsére volt kapás is.

– Sátrat nem hoztunk magunkkal, mert nem jelezte a meteorológia, hogy lesz eső, de szerencsére be tudtunk húzódni ide az esőbeálló alá. Szeretnék még jönni ebben az évben, különösen most, hogy már belekóstoltam a horgászatba, és egyre jobban tetszik. Bosszant, hogy az előbb nem tudtam partra hozni a halat, de a sikertelenség hajt, hogy újra jöjjek és jöjjek ide vissza, hogy legyen minél több sikerélményem. Drága sport ez, de nagyon jó, ugyanakkor meg fárasztóbb, mint egy műszak, az ember folyamatosan stressznek van kitéve.

– Mindenki azt hiszi, hogy szórakozni járunk ide, közben jobban elfáradunk, mintha a munkahelyen dolgoznánk – jegyezte meg befejezésül Gari István.