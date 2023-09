– Visszafogott elegancia és egyszerűség, klasszikus alapdarabok, letisztult szabásvonalak, minőség és minimalizmus. Még ugyan a napszemüveg a legalapvetőbb kiegészítője öltözékünknek, azonban a sarkon kopogtat már az ősz, s vele együtt a hűvösebb, csapadékosabb időjárás is. Az elmúlt évtized folyamatosan változó irányzatait felváltják a ruhásszekrények minőségi, időtálló alapdarabjai – mondta lapunknak Piszár Tünde stíluskommunikátor, személyi stylist.

Kosztümben sikkesen

– Az irodákban megszokott kiskosztüm változatos fazonban alapdarabnak számít idén ősszel. A testet követő, hosszított karcsúsított blézer éppúgy trendi, mint a túlméretezett vállhangsúlyos duplasoros változat. Bő szabású szövetnadrággal, vagy A-vonalú szoknyával lesz a legdivatosabb. A kosztüm mellé felsorakozott a fehér ing is. Idén lehet, hosszú vagy rövid, bőszabású, vagy szűk, egyszerű, vagy feltűnő, a lényeg, hogy viseljük. Aki kedveli az izgalmas összeállításokat, még egy nyakkendővel is feldobhatja. S ha már a nagy klasszikusoknál tartunk, a fekete kabát sem hiányozhat a listáról. Az egyik legpraktikusabban viselhető ruhadarab ugyancsak az őszi trendek egyik alapdarabja. Oversized fazonban, nagy válltömésekkel a legmenőbb, ha azonban a letisztult vonalú, karcsúsított változatot szerzed be, hosszú évekig az egyik leghűségesebb társad lesz a stílusos megjelenés útján.

Túlzó megoldások

– A farmer is megújul ősszel, igaz, nem épp a legelőnyösebb arcát mutatva. Visszatér ugyanis a buggy szabás és a nadrágok szára is bővül. Ez a két fazon olyan anyagbőséggel operál, amely még a legkarcsúbbakat is szélesíti. S ha mindezt egy ugyancsak trendi vállhangsúlyos, bő szabású blézerrel kombináljuk, kellő magasság híján trendik ugyan lehetünk, de csinosak semmiképp. Aki az utóbbira szavaz, a bő szabású blézert szűk farmerral vagy egy fémes testnadrággal és magassarkúval kombinálja!

Átlátszó és fémes ruhák

– A metálos csillogás egyre népszerűbb, főleg jeles alkalmakkor. Az idei szezonban szinte valamennyi ruhadarabnak jól áll a fémes hatás, a farmertől kezdve a szaténruhán át a bőrdzsekiig, sőt, nem ritka a flitteres és köves változat sem. Nem árt azonban tudni, hogy minden, ami feltűnő, vonzza a tekintetet, így érdemes a fémes részleteket azon testtájékon viselni, amelyeket erősíteni szeretnénk. Legalább ennyire feltűnő trend az átlátszó ruhák viselése is. A merész stílusirányzatot egyre többen követik a világon, lényege, hogy sejtelmesen tálalja a női test szépségeit.

Fekete-fehér kontraszt

– Bár a színek, mint minden ősszel, a ruházatunkat illetően is fakulnak, sötétebbre, komorabbra váltanak, azért a divat mindig tartogat izgalmas újdonságokat. Idén ősszel a tervezők jó része a fekete és a fehér összeállításra szavazott, de a jól bevált szürke, barna, drapp és bézs is trendi. Az élénkebb árnyalatok közül egyedül a piros tartja magát. Akik szeretnék megtörni egy élénk színnel az outfittjüket, válasszák a paletta legélénkebb árnyalatát. A minták közül a kockás jut idén ősszel szerephez, elsősorban méretes sálak és kabátok formájában álmodták meg viselésüket a tervezők – tette hozzá Piszár Tünde.