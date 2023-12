Egész napos tematikus műsorfolyammal tisztelegnek valamennyi magyar Nobel-díjas előtt december 10-én, vasárnap a közszolgálati csatornák. A Duna és az M5 élőben közvetíti a díjátadó ünnepséget, amelyen Karikó Katalin biokémikus és Krausz Ferenc fizikus átveszi a tudományos élet legrangosabb nemzetközi kitüntetését. A közmédia ismeretterjesztő műsorokkal, illetve filmekkel is készül.

Együtt ünnepelheti a világ magyarsága a magyar Nobel-díjasokat december 10-én a közszolgálati média által. A díjat hagyományosan ezen a napon, az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át. Magyarország legnagyobb médiavállalatának kiemelten fontos, hogy a lehető legszélesebb körben elérhetővé tegye közönségének a történelmi jelentőségű 2023-as Nobel-díjátadó ceremóniát, hiszen a díj világraszóló elismerést jelent nemcsak a kitüntetettnek, hanem nemzetünknek is.

A stockholmi ünnepséget a Duna, az M5 kulturális csatorna, valamint a Duna, a Kossuth Rádió hivatalos Facebook-oldala, a hirado.hu és a Médiaklikk élőben közvetíti 15:50-től. Karikó Katalin, a közmédia által 2020-ban Év embere díjjal elismert biokémikus a terápiás mRNS fejlesztéséről, Krausz Ferenc díszokleveles fizikus az Attoszekundumos fizika: szubatomi mozgások feltárása címmel tartott korábbi Nobel-előadását az M5 17:30-tól adja.

A jeles alkalomból a csatornák filmekkel emlékeznek hazánk Nobel-díjasaira december 10-én. A Duna 14:35-től a Csodálattal és hálával című dokumentumfilmmel tiszteleg Szent-Györgyi Albert munkássága előtt. Az M5 csatornán 14:55-től a Magyar tudósok - dr. Gábor Dénes Nobel-díjas akadémikus című portré látható. Kertész Imre irodalmi Nobel-díjas emlékére a Duna a 2005-ös Koltai Lajos rendezésében készült többszörösen díjazott drámát, a Sorstalanságot sugározza 22:50-től. Az M5 a 2006-ban Haumann Péter és fia, Máté, valamint Takács Katalin főszereplésével készült Emeletet 21:25-től tűzi műsorára.

A közmédia állandó műsorainak tematikáját is a Nobel-díj adja. Az M1 stábja a helyszínről követi a Nobel-hét eseményeit, Pál-Pál Előd tolmácsolásában. Közvetlenül a díjátadó előtt, 15:30-tól stúdióműsor várja a nézőket a Dunán, valamint az M5-ön Horváth Szilárd műsorvezetővel. A kulturális csatorna híradója, az Agenda is foglalkozik a témával, az Ön is tudja?! című műsor pénteki adásában pedig tematikus kérdésekkel készülnek. A ceremónia előtt a 2002-ben irodalmi kategóriában kitüntetett Kertész Imre íróról, műfordítóról emlékeznek meg. A közmédia kulturális csatornájának pénteki Ez itt a kérdés című kultúrpolitikai műsora, valamint a Kossuth Rádió Irodalmi újság című műsora járja körbe a Kertész-életművet, Nobel-díjának jelentőségét, valamint az író hagyatékának mai mondanivalóját.