Csupán két horgász várta a halak kapását a nyíregyházi Bujtosi-tavon december első vasárnapján, az egyikük Kálló András volt. Éppen szerelte az egyik készséget, így volt idő beszélgetésre.

Élmények a Tiszán, a Bujtoson

– Bár most Nyíregyházán lakom, de tiszabecsi vagyok. Így talán érthető, hogy már gyermekkoromban megszerettem a horgászatot, a lakásomhoz csupán 2-3 percre volt a Tisza. De nemcsak az élő Tiszában horgásztam, hiszen közel volt az Öreg- és az Új-Túr is.

– A horgászszenvedély megmaradt mind a mai napig, s most, hogy Oroson lakom, ez a tó közel van hozzám, autóval vagy olykor biciklivel hamar ideérek. Sok szép élményem fűződik a Tiszához. Pár évvel ezelőtt például november végén lementem menyhalazni, s fogtam egy 4 kilogrammos süllőt halszelettel.

– A környezet, a táj nagyon megnyugtat, jó érzés, hogy részese vagyok a természetnek, csak sajnos nagyon sokan otthagyják maguk után a szemetet, s a szemet zavaró látvány az idilli hangulatból azonnal kijózanít – mesélte Kálló András.

– Tavaly két-három alkalommal voltam napijeggyel itt a Bujtoson, azonban erre az évre kiváltottam az éves területi engedélyt, hiszen Tiszabecs messze van, nem utazhatom mindig a Tiszához, ha horgászni szeretnék. Még dolgozom, de amikor tudok, hétvégenként vagy a szabadnapjaimon jövök ki a Bujtosra, ahol már eddig is sok szép élményben volt részem, s remélem, még lesz is. Volt olyan, hogy három amur is elment tőlem, de a kitartásomnak köszönhetően estére a negyedik már csak meglett. A legnagyobb pontyom eddig még csak 5,40 kilogrammos volt, a legnagyobb amurom pedig 5 kilogrammos. Állandó helyem van, de most itt próbálkozom, mert mélyebb a víz.

A családtagok is horgásznak

Vajon ezen a decemberi vasárnap mit sikerül majd fogni a Bujtosi-tóban? – kérdeztük Kálló Andrást.

– Szerintem semmit, de hátha egy-két keszeget, kárászt sikerül megakasztanom – nevetett fel. – De ha semmit nem fogok, az sem baj, kint vagyok a szabadban a friss levegőn. Bár szállingózik a hó, nincs nagy hideg. Addig szoktam kijárni, amíg be nem fagy a tó, amíg nincsenek tartós mínuszok.

A család mit szólt, hogy kijön ebben a hidegben horgászni? – hangzott el egy újabb kérdés.

– Már megszokták, tudják, hogy nagy szenvedélyem a horgászat, s ebben az időjárás viszontagságai sohasem riasztanak vissza. Szerencsére a családból többen is szeretnek horgászni, így megértenek engem. A fiam és az egyik vőm is híve a horgászatnak. Tulajdonképen horgászcentrikus a család, hiszen édesapám is szereti ezt a hobbit, velem pedig egykoron a nagyapám szerettette meg. Az unokák még kicsik, de nagyon remélem, át tudjuk majd nekik is adni a természet és a horgászat iránti szeretetet.