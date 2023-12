Forrás: karpataljalap.net

Antónia 21 éves, a rivnei és kijevi egyetemeken tanul pszichológiát és jogot. Több nyelven is folyékonyan beszél: angolul, németül, ukránul, románul, de a szláv nyelvekkel sem gyűlik meg a baja. Szabadidejében pszichológiai könyveket olvas, és ha van lehetősége, akkor minél többet utazik. Korábban kipróbálta magát Németországban egy divatcégnél is, ahol különleges, designer ruhadarabokkal dolgozott.

A fiatal lányt gyerekkora óta érdekli a divat és a modellkedés, de elmondása szerint eddig még nem mert belevágni. Egészen mostanáig. Pontosabban a 20. születésnapjáig, amikor az említett szépségverseny szervezői megkeresték és felkérték, hogy képviselje Ukrajnát az idei, Nápolyban megrendezett szépségversenyen. - olvasható a karpataljalap.net oldalon.

Miután kiválasztották, másfél évnyi edzés és diéta várt rá, hogy továbbra is megfeleljen az elvárásoknak.

A Föld 60 különböző országából érkezett lányokkal hamar összebarátkozott, legtöbbjükkel még most is tartja a kapcsolatot. Legtöbbet a thaiföldi és a moldovai versenyzővel beszélgetett. A négynapos megmérettetésen a szervezők nem mindennapi programokkal várták a hölgyeket, mert szigorú és szoros napirendet kellett betartaniuk, ahol minden a szépségről szólt: ruha-, haj- és sminkpróbák.

Mindezt azért, hogy 15 perc bemutatkozás után csupán a résztvevők egyharmada jusson tovább a következő körbe. Antóniának természetesen sikerült, bejutott a legjobb 10 közé is, míg a kiesett kollégák továbbra is szeretettel buzdították versenyben maradt társaikat. A jánosi ifjú pszichológusnövendék végül a rendkívül impozáns hatodik helyen végzett. Dicséretes teljesítmény.

Elmondása szerint nagyon élvezte az esemény minden percét, és életre szóló élményben volt része az Olaszországban eltöltött idő alatt. Antónia a jövőben szeretne modellkedéssel is foglalkozni a pszichológia mellett.

A Miss Europe Continental egy nemzetközi szépségverseny, amelyet a női vonzerő és a versenyben részt vevő különböző országok kultúráinak bemutatása érdekében hoztak létre. A divat és a mozi legújabb trendjeire alapozva ez a verseny hangsúlyozza a női szépséget, és nagy büszkeséggel mutatja be a versenyzők arcát, testét és releváns báját. Az International Competition és annak ügynökhálózata tervezi a világ minden táján havonta zajló válogatásokat.

A tökéletes jelölt követelményei: 17 és 35 év közötti életkor, legalább 160 cm magasság, továbbá a versenyzők természetes szépséggel, méltósággal, bájjal, erős személyiséggel, kitartással és ambícióval, magabiztossággal és kifutóra való attitűddel rendelkeznek.