Mint ahogy arról beszámoltunk, Hidvégi Béla világjáró magyar vadász vehette át a rangos Weatherby-díjat az amerikai Dallasban pár nappal ezelőtt. Vármegyénk vadászai előtt sem ismeretlen az élő legenda, 2019. október 23-án a sóstógyógyfürdői Park Hotelben találkozhattak vele az érdeklődők.

Háromszor is életveszélyben

Szerkesztőségünknek is adott akkor interjút a nagyvilágot beutazó, fáradhatatlan vadász. Gratulálunk az elismeréséhez, s felidézzük az egyik kalandját, amit elmesélt lapunknak. Mikor az a kérdés hangzott el, hogy érezte-e magát valaha életveszélyben egy állat támadása miatt, így válaszolt:

– Három alkalommal is. Volt egy oroszlántámadásom, egy jegesmedve-támadásom és egy őserdei elefántos támadásom. Az erdei elefántok alacsonyak, s azért veszélyesek, mert nem lehet látni őket a dzsungelben, míg ők látnak bennünket, s hamar támadnak, főleg, ha az anya veszélyeztetve érzi a kicsinyét.

– A lábnyomok alapján egy elefántbikát követtünk, két alacsony pigmeussal és egy török vadásszal voltam. Már több órája követtük a nyomokat mocsáron és őserdőn keresztül, mikor egy nagyobb csoporthoz értünk. A két pigmeus két irányba előremászott, majd visszajöttek, hogy mind a ketten láttak egy-egy elefántbikát. Mondtam nekik, ez nem jó, hiszen mi egy szingli bikát követtünk eddig.

Hosszú ideig csak remegett...

– Hirtelen feltűnt 30 méterre az egyik bika, azt elengedtük. Jött egy másik bika, annak nagyobb volt az agyara, de úgy gondoltuk, azt is elengedjük, hiszen van még öt napunk. Egyszer csak ez az elefántbika megfordult, felordított és ránk rontott. A török kiáltott, hogy lőjek. Gondolkodás nélkül abban a pillanatban lőttem, a szeme között találta el a golyó. A török is rálőtt, az elefánt tőlünk öt méterre esett össze. Még mielőtt fellélegeztünk volna, megnyílt az erdő ismét, most azonban egy csorda nőstény a kicsinyével rohant felénk. A török társam berántott egy fa mögé, a megvadult állatok pedig ott rohantak el mellettünk. Hosszú ideig csak remegtem utána...

S vajon mit jelent Hidvégi Béla számára a vadászat?

– Számomra a vadászat egy életforma, nélküle nem tudnék élni…