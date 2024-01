Általában a Bethlen Gábor utcai megállóban szállok fel az autóbuszra. Most is így volt: amikor megérkezett az 1A járat, a sofőr kinyitotta az ajtót, s én felléptem, köszöntem és boldog új évet kívántam neki. A vezető arcán széles mosoly jelent meg, s ő is hasonló jókat kívánt nekem. Ez a napom olyan volt, mint a többi, de ez a jókedv és kedvesség nagy hatással volt rám. Lám, ennyi is elég lenne, csakhogy a legtöbbször nincs idő, kedv és akarat.

Sz. Ilona olvasónk