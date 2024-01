A szakmák nagy részében a hozzáértés mellett a megfelelő kommunikáció is elengedhetetlen – jól tudja ezt Tarczy Gyula rendezvénymoderátor, kétszeres Kazinczy-érmes, Szavak embere-díjas konferanszié, a Nyíregyházi Televízió és a Nyíregyházi Napló főszerkesztője, a Biocom kommunikációs vezetője, akivel a január 23-ai önálló verses estje apropóján beszélgettünk: kíváncsiak voltunk arra, szerinte mitől válhat valaki jó műsorvezetővé, de természetesen arról is mesélt, milyen szerepet játszanak az életében a versek.

Minden fellépésre sokat készül

Tarczy Gyula több mint harminc éve vesz részt különféle eseményeken országszerte, a 2017-ben megjelent Ha mikrofon kerül a kezedbe… című művét – melynek tavasszal érkezik a második kiadása – a műsorvezetők kézikönyvének is nevezik: a kötet a felkészüléstől a moderálás legfontosabb szegmensein át minden fázist bemutat. – Elsősorban műsorvezetőnek tartom magam, hiszen ez az életem szinte minden területén megjelenik, legyen szó színpadi szereplésről, konferálásról – fogalmazott lapunknak, és elárulta: nem teher számára a sok teendő, hiszen a feladataiban sok az átfedés. – Az összes munkám a kommunikációhoz kötődik, csak a megjelenési formák változnak – folytatta a Nyíregyházi Televízió főszerkesztője és hozzátette: egy profi konferáló is bármikor hibázhat, ebből viszont okulhat, s ezzel fejlődhet.

– Minden egyes fellépésre készülnöm kell, hiszen sosem egyforma az a közeg, ami körülvesz, ezért mindegyiknek úgy indulok neki, mintha az lenne az első. Engem valamennyi fellépés formál, oktat, mindegyik tapasztalatot ad, legyen az egy birkózóbajnokság, a Szóvivők Bálja, vagy a Biocom bármelyik eseménye. Szerintem elengedhetetlen az izgalom, mert ha elvész a szakma iránti szenvedély, az azonnal feltűnik a közönségnek – mondta és hozzátette: a jó műsorvezető mindig a befogadóközegének dolgozik, akiket ki kell szolgálnia.

A verseké lesz a főszerep

Az eredetileg magyar–történelem szakos tanár és művelődésszervező a középiskolai évei alatt találkozott először a moderátori feladatokkal és a versmondással is. Gimnazistaként kapta meg az első Kazinczy-érmét, és már ekkor folyamatosan érkeztek hozzá a felkérések, így a színjátszás mellett moderátorként is tevékenykedett. A Vasutas Művelődési Házban kedden 17 órakor kezdődő, a magyar kultúra napjához kötődő előadói estjének ötlete is ide nyúlik vissza, hiszen nagyon szerette a verseket, s gyakran vett részt fellépéseken, versenyeken. – Azóta is sokszor szavalok, és egy ideje már bujkált bennem a gondolat, hogy legyen egy olyan műsorom, amiben a versek játsszák a főszerepet. Így született meg a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége nyíregyházi csoportjának befogadásával – melynek én is tagja vagyok – az Üzenet az égbe, magyar versből szívbe című előadói estem – mondta el lapunknak a műsorvezető, és kiemelte: azért izgalmas számára ez az esemény, mert a műsorvezetést és a versmondást összekötheti egymással. A Szavak embere-díjas konferanszié olyan magyar költők műveit adja elő, akik egész életében végigkísérik, így Kosztolányi Dezső, Ady Endre és József Attila műveit is hallhatják majd az érdeklődők.

Előadás-sorozatot terveznek

– Azt szeretném, hogy a résztvevőket olyan érzések kerítsék majd hatalmukba, amelyektől, ha csak egy kis ideig is, de emelkedettebb hangulatban érezhetik magukat. A versmondásnak és a műsorvezetésnek is lényeges eleme, hogy inspiráljuk a hallgatóságot, és fenntartsuk az érdeklődésüket – mondta el Tarczy Gyula, akitől megtudtuk: az estből előadás-sorozatot terveznek, emellett más vármegyéből is van felkérése.

A teljes beszélgetés a Szabolcs Online-on hallgatható meg.