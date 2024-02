Korábban már olvashattak arról, mire érdemes odafigyelniük a Tündérszépek verseny jelentkezőinek akkor, amikor kiválasztják öltözéküket a fotózáshoz – ezúttal a megfelelő smink elkészítéséhez ad tippeket Koch Edina szakoktató kozmetikus, aki 25 éve dolgozik a szakmájában, másfél évtizede pedig képzéseket is tart.

Bízzuk a profikra

– Az alapozást ugyan erőteljesebben alkalmazzuk a fotózásokon, de fiatal lányok esetében a natúr vonal, az arcuk kiemelése a legfontosabb – kezdte a szakember, aki azt is leszögezte: vagy a szájat, vagy a szemet kell kiemelni, a kettő együtt túl sok. A természetességre kell helyezni a hangsúlyt, a bőrhibákat viszont el kell tüntetni, és szépen kell árnyalni az arc egyes részeit.

Edina azt ajánlja, hogy aki teheti, szakembert kérjen fel az arcszépítéshez, mivel a megvilágítások miatt más hatást kelthet az a smink, amit otthon magunknak csinálunk, egy hivatásos sminkes általában olyan lámpákkal dolgozik, amelyek hasonlóak a fotózásokon használtakhoz.

– Érdemes időt szánni a profi munkára, hogy minél tökéletesebb legyen a portfólió – javasolta a kozmetikus, s azt is megemlítette: sokan járnak sminktanfolyamra, hogy megismerjék a személyiségükhöz legjobban illő termékeket, színeket, árnyalatokat, technikákat, ez pedig a fotózás előtt sokat segíthet.

Nem mindegy a szín

Ha ruhákról van szó, kerülni kell az élénk színeket, de mi a helyzet a sminkkel? – A neonos árnyalatokat mellőzzük, erősebb rúzsokat viszont használhatunk, hiszen azokkal vagy akár egy jól meghúzott tusvonallal nagyon szépen ki lehet emelni az arc karakterét – folytatta a szakoktató, és elmondta: a túlzottan rikító szemhéj közönségessé teheti viselőjét, ezért elég egy pirosító, egy szép szájkontúr.

Az is lényeges, hogy a szín passzoljon az illető arctónusához, szeméhez, hajához, de az öltözékéhez is.

– Érdemes több variációt is kipróbálni, hogy kiderüljön, mi áll igazán jól nekünk – mondta Edina, aki a pasztell-, matt színeket javasolja, a csillogó sminket azonban nem ajánlja, mert csak keveseknek áll igazán jól. Úgy véli, a természetes szépséget kell középpontba állítani, de ez nem jelenti azt, hogy például műszempillát ne viselhetnének a lányok. Ezekből is vannak olyanok, amelyek valódinak tűnnek, s hangsúlyozzák a szemet, ahogy fogalmazott: egy jól elkészített szempilla félgyőzelem.

A versenyre készülő lányoknak tehát jól jöhet, ha tisztában vannak az adottságaikkal és azzal, mi áll jól nekik, a kozmetikusnak készülőknek ez viszont kötelező. Koch Edina a képzéseken többek között arra is megtanítja diákjait, hogyan kell nappali, alkalmi és fantáziasminket készíteni.

– A kozmetika és a sminkelés különvált egymástól, az ügyesség dönti el, kinek melyik megy jobban – mondta a kozmetikus. Hozzátette, az oktatásokon tanítanak színelméletet, divatot, különféle irányzatokat és stílusokat is, hogy mindent elsajátíthassanak a tanulók. A szakoktató fontosnak tartja, hogy akik ezt a szakmát választják, mindezzel tisztában legyenek, hiszen elengedhetetlen, hogy profi munkát végezzenek.