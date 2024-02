Munkatársunk találkozott Budapesten a 2024. február 8. és 11. között megrendezett 30. Fegyver, Horgászat, Vadászat Nemzetközi Kiállításon Plavecz Jánossal, az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Területi Szervezetének az elnökével is.

Fotó: Sipeki Péter

Találkozás a kollégákkal

– Rendszeresen részt veszek ezen a rendezvényen, akár fogalmazhatnék úgy is, harminc éve mindig itt vagyok – mondta érdeklődésünkre a vármegyei elnök, majd arra a kérdésre is válaszolt, hogy mit vár ettől a kiállítástól.

– Egyrészt a vadászati újdonságokra vagyok kíváncsi, másrészt ilyenkor szóba kerülnek a jogszabályi változások is, hogyha vannak. Mindezek mellett a legjobban azért szeretem a FeHoVá-t, mert találkozhatom a vadász barátaimmal, a kamarai kollégáimmal, akik ilyenkor szintén eljönnek az ország minden részéből. A nyitónapon ugyanis vannak szakmai előadások, s azokra velem együtt kíváncsiak a kollégák is, így összekötjük a kellemest a hasznossal.

– A programomat igyekszem mindig úgy alakítani, hogy a nyitónapon rendezett szakmai konferenciákon részt vehessek. Régebben előfordult, hogy a kiállítás mind a négy napján itt voltam, most a szakmai programok után utazom haza.

Begyűjti a friss információkat

– Horgászni is szeretek, ezért megnézem a horgászstandokat is. Sőt, átmegyek a kutyakiállítás pavilonjába is, egyrészt hogy megnézzem a kutyákat, másrészt találkozhassam ott is a barátaimmal.

Ilyenkor esetleg felfrissíti a horgász-vadász készletét is? – hangzott el egy újabb kérdés.

– Nem, ezen a kiállításon nem szoktam vásárolni, kifejezetten csak nézelődni szoktam, begyűjtöm a friss információkat. A számomra a vásárlásnak a boltban van a helye – jegyezte meg befejezésül Plavecz János.