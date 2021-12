– A fertőzést az egész országban a madárinfluenza H5N1-altípusa okozza, amit a Nébih referencialaborja is visszaigazolt. Ez a betegség rövid lappangási idejű, és a madarak nagyszámú elhullásával jár. Az eddigi tapasztalatok szerint ez a variáns most gyorsabban terjed, mint a megelőző két évben a H5N8, ráadásul virulensebb is – részletezte a problémát Ujvári Sándor. A vezérigazgató-helyettes elmondta, ebben az esetben azok a termelők, akik megfelelnek a Nébih és a Baromfi Terméktanács járványmegelőzési feltételeinek, azok számíthatnak állami kártalanításra, míg azok, akik ezeknek a feltételeknek nem, vagy csak részben felelnek meg, azok akár ki is zárhatják magukat a kártalanítási rendszerből.