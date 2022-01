Az elmúlt hetekben, hónapokban rájárt a rúd a baromfitenyésztőkre. Nem elég, hogy az egekbe szökött a takarmány- és az energiaár, a madárinfluenza is megtizedelte az állományokat.

Csökkenő jövedelem

Az ágazat helyzetéről Ujvári Sándorral, az ország legnagyobb lúdintegrációját végző, megyénkben állattartó telepeket, vágóhidakat és keveréktakarmányt gyártó üzemeket működtető Tranzit Csoport vezérigazgató-helyettesével beszélgettünk. A cégcsoport évi közel 2 millió liba nevelését és neveltetési rendszerét fogja össze, sőt tavaly közel 9 millió pekingi kacsát adtak át feldolgozásra a hozzájuk tartozó Tranzit-Food Kft. nyírgelsei üzemének.

– Az elmúlt két-három évben az állattenyésztésben dolgozók megszerezhető jövedelme az egész Európára jellemző túltermelés miatt csökkent – kezdte lapunk tájékoztatását Ujvári Sándor. Hozzátette, a globális túltermelésre jött a piaci zavarokat előidéző Covid-járvány, majd az évről évre visszatérő madárinfluenza, ezek „megkoronázásaként” a gazdákat még a takarmány-alapanyag és az energiaárak drágulása is sújtotta.

– Tavaly az emelkedő költségeket a termelők nem tudták érvényesíteni a hús árában – folytatta Ujvári Sándor, aki szerint mostanra érte volna el a kiskereskedelmi ár azt a kívánatos szintet, hogy rentábilis legyen a baromfitermékek előállítása, sokak tartalékai azonban kimerültek, aminek az lehet a következménye, hogy termelési kapacitások állhatnak le.

Az élelmiszerárstop a csirkemellet és a csirke far-hátat is érinti – a vezérigazgató-helyettes az intézkedés várható következményeiről azt mondta, a pontos hatásokat most még nehéz megjósolni, de az ellátási lánc egyetlen szereplőjének sem tesz jót ez a helyzet. Az unióban ugyanis a madárinfluenza miatt több baromfifaj esetében is élőáruhiány van, így például brojlerből is kevesebb lesz az elkövetkező hetekben hazánkban is.

Kevés a vágóállat

– Egyelőre nincs megnyugtató megoldás, a következő napok tárgyalásainak kimenetele meghatározó lesz. Egy biztos, jelenleg sem csirkéből, sem pedig kacsából nincs elegendő vágóállat az országban, és a kiesés pótlására külföldről sem lehet olcsón beszerezni a szükséges húsokat. Ez most nem pénzkérdés, egyszerűen nincs annyi baromfi a piacon, amennyire szükség lenne – fogalmazott Ujvári Sándor és hozzátette: aki éles szemmel jár a boltokban, egy-egy üzletben már találkozhat üres baromfis pultokkal, ami jelzi, hogy kevesebb az áru, mint amennyi lenni szokott. – Baromfifélékből a következő hónapokban is jelentős termeléskieséssel kell majd Magyarországon számolni, ám emiatt húshiány nem lesz, mert az olcsó import sertéshús még sokáig elérhető marad – tette hozzá a vezérigazgató-helyettes.