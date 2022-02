– A 2021-es év sem volt könnyű a zöldség- és a gyümölcságazat szereplőinek. A tél az egyre inkább szokásoshoz hasonlóan enyhe volt, ilyenkor a kártevők áttelelő alakjai vagy a rágcsáló kártevők nem gyérülnek kellőképpen. Probléma az is, hogy a gyümölcsfák az enyhe január–február miatt túl korán kezdik meg életműködésüket, március közepén már virágzott a kajszi a Dunántúlon, s ez fokozta a fagykárok kockázatát – kezdte az előző év értékelését dr. Apáti Ferenc, a FruitVeB elnöke.





Csúszott a szüret



A szakember szerint tavasszal épp az ellenkezőjére fordult az időjárás, az átlaghőmérsékletek szintjén is extrém hűvös tavasz köszöntött be, de a március–áprilisi időszakban több hullámban érkező tavaszi fagyok is nagy károkat okoztak: a gyümölcsfajok többségénél 30-50 százalékos terméskiesést jelentettek, a kajszi- és őszibarack esetében a termésveszteség mértéke elérte a 70-80 százalékot is. A hűvös tavasz vontatott kezdeti növekedést hozott a korán vetett vagy palántázott zöldségeknél is, a fényhiány viszont nagyon kedvezőtlenül hatott még a fóliás és üvegházi kultúrák tavaszi fejlődésére és terméshozására is. Dr. Apáti Ferenc hozzátette, tavaly ugyan elmaradtak az előző három évre jellemző május–júniusi extrém esőzések, ugyanakkor a nyár június elejétől kezdve szélsőségesen meleg és aszályos volt, ami minden – nem öntözött – zöldség-gyümölcs kultúra esetében további érdemi mennyiségi vagy minőségi veszteséget okozott. A gyümölcsök szürete két hét csúszással kezdődött a hűvös tavasz miatt, majd betakarítási időszakban a rendkívül meleg június–július miatt felgyorsult az érés, kissé összetorlódott a szezon.

– Az októberi betakarítási munkákra a mintegy kéthetes, éjszakai-reggeli fagyokkal tarkított időszak nyomta rá a bélyegét – fogalmazott a FruitVeB elnöke, aki úgy véli, a munkaerőhiány és a munkabérek évi 10-15 százalékos emelkedése már nem új keletű, s ebben az évben is nehezítette a termelési, betakarítási munkákat. Emelkedett a műtrágyák és a növényvédő szerek ára: a műtrágyák esetében 60 és 100 százalék közötti áremelkedést tapasztaltunk, míg sok növényvédő szer esetében akár 20–50 százalék közötti volt a drágulás.





Nehéz értékelni



– A zöldség-gyümölcs fogyasztás az utóbbi tíz évben enyhe, de folyamatos növekedést mutatott, ami az elmúlt két évben, részben a pandémia, részben az időjárási káresemények és a magas árak miatt, megtorpant, egyes zöldségek, gyümölcsök fogyasztása pedig egyenesen visszaesett – tájékoztatott dr. Apáti Ferenc, majd kitért a 2021-es termés­eredményekre. Elmondta, a zöldség-gyümölcs ágazatban mintegy 30-40 zöldség-gyümölcs fajjal foglalkoznak a magyar gazdák, és szinte minden faj esetében más volt a termés, más volt a piaci helyzet, így összességében az ágazatot értékelni nehéz. A zöldségtermesztők közepes, míg a gyümölcstermesztők gyenge-közepes évet zártak. A gazdálkodás eredménye a különböző zöldség- és gyümölcsfajok esetében eltérően alakult, és érdemi különbség volt ugyanazon fajon belül a frisspiaci termék és a feldolgozóipari alapanyag jövedelmezősége között, 2021-ben voltak kiemelkedően sikeres vállalkozások, de nagy veszteséget elszenvedő szakágazatok, illetve vállalkozások is.



– A zöldségek esetében döntően éves kultúrákkal dolgozunk, vagyis az előző évnek nincs érdemi hatása az adott év termésére. Ami az egyes szabadföldi zöldségágazatoknál, például a zöldborsónál vagy a csemegekukoricánál, óriási erőpróba lesz az idén, a különösen magas gabona- és olajnövényárak miatt kialakult konkurenciahelyzet, vagyis egyre több gazdálkodó „terelődhet” a szántóföldi növénytermesztés irányába. A gyümölcsöknél az évek egymásra hatása sokkal erősebb. Egyelőre annyit lehet kijelenteni, hogy a 2021. évi gyenge vagy közepes termés nem terhelte le túlzottan a fákat, így valószínű, hogy jó virágrügy-berakódottsággal vághatunk neki a 2022-es évnek, ami egy jó termés alapja lehet.

A termést javarészt azonban ebben az évben is a tavaszi fagyok határozzák majd meg. Ezt az évet gazdálkodási bizonytalanság terheli: az inputanyagok, az energia és az építőanyagok árrobbanása, a bérek növekedése és a munkaerőhiány, a „megbillent” inflációs és kamatkörnyezet olyan kockázatokat tartogat, melyeket nem tudunk előre felmérni. – Ebben az évben sok ágazati szereplő a túlélésért küzd majd – zárta dr. Apáti Ferenc.

