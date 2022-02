Most még csak ízlelgetjük a szókapcsolatot, de minden bizonnyal nemsokára mindennapossá válik: tiszadadai ivólé. A napokban felavatták a községben a gyümölcslégyártó üzemet, megkezdődött a gyártás és a csomagolás, mind gyakrabban találkozhatunk majd a Tisza-menti kis községben készült termékkel.

Ivólé a diákoknak

– Úgy terveztük, hogy 2,5 deciliteres és 3 literes kiszerelésben készül majd az ivólé a tiszadadai üzemben. A kisebb csomagolást azért választottuk, mert azzal jobban be tudunk törni a piacra, azzal jobban ott tudunk lenni a boltokban, hiszen egy édesanya szívesebben megveszi a gyermekének a kisebb dobozos ivólevet, ha még arányában többe is kerül, mint egy háromliterest – mondta el lapunknak az avatási ünnepség után Mizser Zsolt, a település polgármestere. – Szeretnénk majd a tankerület iskoláiba is szállítani ebből az ivóléből. Almát és ivólevet most is kapnak a diákok, de az a tapasztalat, hogy az almát nemigen eszik meg. Azt a gyümölcslevet szívesen elfogyasztották, amit átvittünk nekik ajándékba. Bízunk benne, hogy sikerül majd megegyeznünk a tankerülettel. Vannak állandó vevőink, akik vásárolják az önkormányzattól a tojást, a tésztát, s abban reménykedünk, hogy megveszik majd mindezekkel együtt az ivólevet is – árulta el a közeljövő terveit Tiszadada vezetője.

Vállalnak bérgyártást is

Mint elmondta, elsősorban a helyi gazdálkodóktól veszik majd meg az almát, de természetesen a térségben élő almatermesztőket is segítik a gyümölcs felvásárlásával. Vállalnak bérgyártást is. Jelenleg egy olyan vállalkozóval vannak szerződésben, aki odaszállítja az almáját teljesen ingyen, s a gyümölcsből készült ivólé egyharmadát kapja vissza.

– Az önkormányzatunknak is van hat gyümölcsöskertje, van benne szilva, meggy, körte, birsalma, s majd ha termőre fordulnak, szeretnénk a terméseket hasonlóképpen feldolgozni. Az osztrák gyártmányú géphez lehet vásárolni magvalószerkezetet is, s akkor bármilyen gyümölcsöt képes feldolgozni. Tervezzük azt is, hogy céklát teszünk az almához. Az ivólé semmilyen tartósítószert nem tartalmaz, csak pasztőrözzük. Öt percen keresztül kell szigorúan 78–80 fok között tartani, s minél savasabb egy alma, annál tovább lesz eltartható a gyümölcslé.

Még nem a végállomás

Vajon hol helyezkedik el az új üzem az önkormányzati vállalkozások között? – kérdeztük a község vezetőjétől.

– Ez egy hosszú folyamatnak az egyik állomása, de még nem a végállomása. Gazdálkodunk harminchárom hektár szántóföldön, van tyúkfarmunk, tésztaüzemünk, fóliasátrunk, sertéstelepünk, s ezt a sort folytatja a most átadott új üzem, ahol közfoglalkoztatottak gyártják majd az ivólevet, ezzel is segítve a település önellátását.

Kíváncsiak voltunk arra is, vannak-e vajon újabb tervek.

– Az önkormányzat rendelkezik száztíz hektár legelővel, szeretnénk szarvasmarhákat vásárolni. A sertéspestis megtépázta az állományt, sertéshús nélkül maradtunk. Már ismét működik a telep, de a biztonság érdekében fontosnak érezzük szarvasmarhák tartását, azokkal is segítenénk a közétkeztetést, bővítenénk a kínálatot. Most ennek megvalósításához keressük a támogatási lehetőséget. Egyelőre mást nem tervezünk, mert így is van bőven tennivalónk. A meglévő üzemeket szeretnénk úgy felfuttatni, olyan helyzetbe hozni, hogyha már nem kapnánk rájuk támogatást, akkor önerőből is fenn tudjanak maradni, piaci alapon is képesek legyenek működni.

Az avatást követően a vendégek megtekintették az üzemet

Fotók: M. Magyar László

Fogyasztásra készen

