Az agrárszakmán belül már régóta köztudott, hogy a jelen és a jövő mezőgazdasági kihívásainak csak azok tudnak megfelelni, akik nyitottak a digitalizáció és a precíziós gazdálkodás biztosította új lehetőségre. Ebbe a körbe tartozik a mezőgazdasági célú drónhasználat is, melynek részleteiről Tajti Tibor, az Agrokeri Kft. munkatársa beszélt lapunknak.



Kevesebb költség



A szakember a permeteződrónokról elmondta, ezek használatakor elenyészővé válik az úgynevezett taposási kár, ami hagyományos traktorok használatakor egy szezonban hektáronként 20 ezer forint is lehet.



– Itt fontos megemlíteni, hogy mivel nem traktor vagy növényvédelmi technikus végzi a permetezést, egy permeteződrónnal meredek domboldalak vagy belvizes területek is könnyen és kockázatmentesen megközelíthetők. Ezek a drónok akkumulátorral működnek, ezért gyakorlatilag üzemanyagköltségről nem is beszélhetünk, így nem vagyunk kitettek az üzemanyagár-in­gadozásnak sem. Ezek a speciális drónok nagy területteljesítményűek, óránként akár 10-15 hektár permetezésére is képesek – tudtuk meg Tajti Tibortól, aki szerint ha egy hagyományos mezőgazdasági gépet vagy egy traktort vizsgálunk, akkor a folyamatos használat és a nem egyenletes domborzati tényezők miatt az alkatrészek gyorsan kopnak, gyakran meghibásodnak, javításra vagy cserére szorulnak. Ezzel szemben egy permeteződrón sokkal kevesebb amortizációnak van kitéve, hiszen kevés kopó alkatrésszel rendelkezik (fúvókák, akkumulátor), így ennek a költségei jóval alacsonyabbra tehetőek, mint a hagyományos permetezésnél.



– A permetezés során számos olyan kihívással kell számolnunk, amelyeket a permeteződrónnal nagyon könnyen kiküszöbölhetünk. A drónok segítségével nincs megközelíthetetlen terület. Lehetőség nyílik a belvizes, vízállásos, felázott területek teljes értékű permetezésére, a szélsőséges domborzati viszonyok között is megoldható ez a munkafolyamat. Így hatékonyabban lehet a tagolt területeket permetezni, ezzel akár 90 százalékos vízmegtakarítás és akár ötvenszázalékos vegyszer-megtakarítás érhető el – sorolta a szakember, aki megemlített néhány idevágó, fontos jogszabályt. Eszerint egyrészt a permeteződrón légi járműnek számít, ezért alapul kell venni a légi járművekre vonatkozó jogszabályokat.



Növényvédelmi alapképzés



– Drónnal végzett mezőgazdasági repülést csak olyan személy folytathat, aki szerepel az úgynevezett „mezőgazdasági pilóta nélküli légijármű-­irányítói nyilvántartásban”. Ebbe a nyilvántartásba csak az a személy kerülhet be, aki a Nébih által kijelölt szervezetnél pilóta nélküli légijárműves növényvédelmi alapképzést végzett. Légi permetezés kijuttatási terv alapján lehetséges csak. A kijuttatási tervet a tervezett első légi permetezés megkezdése előtt minimum 30 nappal a megyei kormányhivatalnak kell benyújtani. Kizárólag olyan növényvédő szer és növényvédő hatás juttatható ki, amelyet pilóta nélküli légi járművel való kijuttatásra engedélyeztek – ismertette az alapvető szabályokat Tajti Tibor.