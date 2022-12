2014-ben adták át az új gyártókomplexumot, ami egy 120 000 négyzetméteres termelési területtel kezdte meg működését, jelenleg több mint 3100 dolgozót foglalkoztat. Nemrégiben zárult le a nyíregyházi LEGO-gyár kapacitásbővítésének első fázisa: a közelmúltban tető alá került, összesen 72 000 négyzetméternyi új létesítményeknek köszönhetően az üzem fröccsöntő-kapacitása 50 százalékkal, csomagolási kapacitása pedig 25 százalékkal növekszik majd. A dán játékgyártó vállalat mintegy 53 milliárd forintos befektetésével legalább 250 új munkahelyet hoz létre a régióban. A folyamatos fejlődésnek állandó szereplője az a Tóth Csaba, aki a kezdetek óta vesz részt vezetőként a nyíregyházi üzem munkájában. A HR-igazgató azonban nem szereti magát a rivaldafénybe helyezni, inkább a csapatmunkában hisz. Gyermekként orvos szeretett volna lenni, 10 évet dolgozott az államigazgatásban, a LEGO-karrier előtt pedig egy tiszalöki, majd egy másik nyíregyházi multinál volt HR-vezető. Tóth Csaba az együttműködésben, a közös értékek képviseletében és a csapatmunkában hisz.

A szakmai zsűri döntése alapján az idei TOP 100 Gazdasági Díj győztese Tóth Csaba, a nyíregyházi és dániai LEGO-gyárak HR-igazgatója lett. Hozzávehetjük ehhez, hogy nemrégiben az egyik vezető személyügyi szakportál, a HR Portál hazánk húsz legbefolyásosabb HR-vezetője közé választotta be őt.

Elsőre azt gondolnánk, Tóth Csaba ezek után elégedetten dől hátra az irodai székében, és rettentően büszke magára. Ez azonban koránt sincs így, a HR-igazgató ugyanis csapatban gondolkodik, és nem az egyéni elismerések bezsebelésére fókuszál.

– Elsősorban csapatjátékos vagyok. Nekem az a legfontosabb, hogy egy kolléga mit tesz bele a közösbe, megfelelően képviseli-e azokat az értékeket, amiket a LEGO Csoport magáénak vall. Én, a csapat, a LEGO márka akkor lesz sikeres, ha mindenki beleteszi a saját részét a nagy, közös kosárba. Én ebben hiszek – fogalmazott Tóth Csaba.

Úgy tűnik, ez a fajta vállalati kultúra, vezetői stílus nyitott, értő fülekre talált a megyeszékhelyen, hiszen a nyíregyházi LEGO-üzem 2008-as megnyitása óta a gyár egy impresszív, fejlődő pályát írt le.

Több mint háromezer munkahely

– Magyarország keleti régiójában több mint háromezer embernek teremtettünk biztos megélhetést az elmúlt években. Abban a kivételes helyzetben vagyunk, hogy a felfelé ívelő pályát folytatni tudjuk, és tovább növekszünk. 2014-ben építettük fel az új gyárunkat, ami sok szempontból hatalmas kihívás volt. Eközben úgy honosítottuk meg a LEGO Csoport vállalati kultúráját Nyíregyházán, hogy az utóbbi években az ország legjobb munkahelyei között tartanak számon bennünket, az idén is mi lettünk a legvonzóbb munkáltató a Randstad országos felmérésén. Erre büszkébb vagyok, mint az egyéni elismerésekre – emelte ki. Tóth Csaba elmondta, ő az egyéni díjakat is úgy értelmezi, hogy azok nem elsősorban neki szólnak.

A világ egyik legerősebb és legismertebb márkáját képviselik a megyeszékhelyen

– Az én olvasatomban ezek inkább annak a szerepnek szólnak, amit a LEGO-gyár betölt az ország és a régió életében. A térség egyik legnagyobb foglalkoztatója vagyunk, emellett pedig a világ egyik legerősebb, legkedveltebb márkáját képviseljük. Persze én magam is igyekszem szakmai rendezvényeken, fórumokon megszólalni, képviselni az értékeinket és a véleményünket. Alkatomból és a vállalati kultúránkból adódóan viszont elsősorban csapatban gondolkodom – erősítette meg a HR-igazgató.

Hozzátette, bár a 2021-es és a 2022 első fél évének eredményei folyamatos fejlődésről tanúskodnak, azért a koronavírus komoly kihívások elé állította őket.

– Már a járvány kezdetén felállt egy globális és egy helyi vészhelyzeti csapat is. A különböző területeket képviselő vezetőtársaimmal azon dolgoztunk, hogy gyárunk minden szinten alkalmazkodni tudjon a megváltozott körülményekhez. Folyamatosan figyelemmel kísértük, kísérjük a helyzetet, és meghoztuk a szükséges döntéseket. A fő célunk az volt, hogy biztonságos körülményeket alakítsunk ki a nálunk dolgozóknak, de közben a gyártás folytonosságát, a gyár működését is biztosítani tudjuk. Ehhez társult még az a feladat, hogy a jelenlegi gyárunk bővítését elkezdjük, aminek eredményeként 2023 nyarára a jelenlegi gyártási területünk 50 százalékkal nagyobb lesz – tekintett előre Tóth Csaba, akivel a jelen munkaerőpiaci helyzetéről is beszélgettünk.

Bevallotta, nem egyszerű manapság megtalálni a megfelelően képzett munkaerőt, legyen szó bármely területről. Talán ez is motiválta őt abban, hogy a munkaerőpaci fejlesztéseket koordináló munkacsoport vezetőjeként szerepet vállaljon a Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum munkájában.

Tóth Csaba szerint fontos, hogy támogassák a jövő generációját a játékon keresztüli tanulásban

Az előrelépéshez összefogás kell

– Sokat szeretnék ebbe a projektbe beletenni, mert ezen a területen komoly problémával küzdünk. Nemcsak mi, a LEGO Manufacturing Kft., hanem az összes, a régióban működő vállalat. Nem elég felismerni a problémát, ami már nem is mondható új keletűnek, hanem megoldást kell rá találni. Az előrelépéshez kell többek között az önkormányzat, a szakképző intézmények, a kormányhivatal, az iparkamara és persze a cégek összefogása. Az együtt gondolkodás önmagában már kevés, azonnali cselekvésre van szükség. És itt nincs olyan, hogy engem ez a probléma nem érint. Talán azért is vállaltam el ezt a feladatot, hogy inspiráljam a térség cégeit, munkaadóit – beszélt a motivációjáról.

Volt, hogy ügyeletet adott

Talán kevesen tudják, hogy Tóth Csaba Szatmárcsekén nőtt fel, ott járt általános iskolába. Rajongott és a mai napig rajong a zenéért. A szatmárcsekei templomban, a vasárnapi miséken rendszeresen orgonált, emellett 15 éven keresztül egy helyi együttesben trombitált, mint mondta, sokat tanult zenetanáraitól is.

Gyermekként orvos szeretett volna lenni, ezért Nyíregyházán, a Kölcsey-gimnáziumban tanult tovább, ahol akkoriban még volt egészségügyi képzés is. Innen a fővárosba vezetett az útja, ahol közegészségügyi diplomát szerzett. Mivel a szülei nem igazán tudták anyagilag támogatni őt, előfordult, hogy napközben az iskolapadot koptatta, éjszaka pedig éttermeket, irodákat takarított, vagy éppen egy budapesti kórházban ügyelt. Ezután jött egy kisebbfajta fordulat, Tóth Csaba ugyanis jelentkezett a „Műegyetemre”, ahol minőségmenedzsment szakos diplomát szerzett, amit később egy Master of Business Administration diplomával is megtoldott. Tíz évig az államigazgatásban dolgozott, majd következett a versenyszféra, mégpedig a tiszalöki Komar Textil Kft., majd azt ezt megvásárló Delta Galil Kft., ahol a 2005-ös megszűnésig a közel 900 dolgozóért felelős HR-t vezette.

– Ezután a Flextronicshoz kerültem HR-igazgatóként, ahova korábban sok tiszalöki munkatársamnak segítettem munkához jutni. A Flextronics és a LEGO Csoport közt akkoriban elindult egy együttműködés. Részt vettem annak a csapatnak a munkájában, amely azon dolgozott, hogy a LEGO Csoport Nyíregyházára hozza a DUPLO kockák gyártását. Itt olyan jól vizsgáztunk, hogy a dán cég 2008-ban gyártóüzemet hozott létre a megyeszékhelyen, én pedig a LEGO Manufacturing Kft.-hez kerültem. Az évek során egyre szorosabb kapcsolatokat alakítottunk ki a csoporton belüli más gyártóbázisokkal, így 2015-től nemcsak a nyíregyházi, hanem a dániai fröccsöntő üzem HR-vezetője is vagyok. Fontos számomra az iparági felelősségvállalás is, ami kapcsán több mint 10 éve a Magyar Műanyagipari Szövetség elnökségében képviselem a LEGO Csoportot, jelenleg képzésért és szemléletformálásért felelős alelnökként – mondta.

Értéket képvisel

És most kapaszkodjanak meg! Tóth Csabának még ma is több olyan kollégája van, akiket a 2000-es évek közepén megszűnő Delta Galiltól hozott át a Flextronicshoz, onnan pedig mentek vele a LEGO Csoporthoz.

– Én emiatt sohasem vártam hálát vagy ehhez hasonlót senkitől. Nekem az a lényeg, hogy mindenki tegyen bele a közösbe a lehető legtöbbet. Én például, amikor este hazamegyek és a tükörbe nézek, megkérdezem magamtól, hogy mivel tettem ma többet, mint tegnap. Azt kérem, várom mindenkitől, hogy a munkájával járuljon hozzá a cégcsoport sikeres működéséhez és tegye magáévá az értékeinket. Én ezt vallom, ebben hiszek és ezt képviselem – foglalta össze munkahelyi ars poeticáját a nyíregyházi és a dániai LEGO gyárak HR-­igazgatója.

Társadalmi felelősségvállalás: A LEGO Alapítvány, amely a LEGO Csoport osztalékának 25 százaléka felett rendelkezik, 2022 első felében több mint 1 milliárd dán koronát ajánlott fel rászoruló családok és a gyermekek fejlődésének támogatására, többek közt segítettek az ukrajnai háború során hátrányos helyzetbe került családokon és gyermekeken.

A nyíregyházi gyárban nyáron napközis tábort is szerveztek, ahol a kreativitásé volt a főszerep. – Játékgyártó cégként legfőbb küldetésünk, hogy világszerte inspiráljuk és fejlesszük a jövő generációit, és támogassuk őket a játékon keresztüli tanulásban. Hol máshol lenne ennek nagyobb létjogosultsága, mint itt, Nyíregyházán, az „otthonunkban”, a saját munkatársaink gyerekei és unokái körében. Remélem, hogy a tábor hagyománnyá válik, és még sok nyáron át szerez majd örömet a vakációzó gyerekek számára – mondta el a kezdeményezésről Tóth Csaba, a dániai és nyíregyházi LEGO-gyárak HR-igazgatója.

A LEGO Csoport számokban:

A LEGO Csoport küldetése, hogy a játék erejével inspirálja és fejlessze a holnap építőit. A LEGO kockákon alapuló LEGO-játékrendszer lehetővé teszi a gyerekek és a rajongók számára, hogy bármit megépíthessenek és újraépíthessenek, amit csak elképzelnek. A LEGO Csoportot 1932-ben Ole Kirk Kristiansen alapította a dániai Billundban, és a neve a dán „Leg godt!” szavakból áll, amelyek jelentése „Játssz jól!”. A LEGO Csoport még ma is egy magántulajdonban álló családi vállalat, amelynek székhelye a dániai Billundban található, azonban termékeit világszerte több mint 130 országban értékesítik. A LEGO Csoport 2008-ban hozta létre magyarországi gyártó leányvállalatát, a LEGO Manufacturing Kft.-t Nyíregyházán, ahol jelenleg mintegy 3100 dolgozóval állít elő LEGO és DUPLO játékokat. 2014-ben adták át az új, több mint 120 000 négyzetméteres gyárkomplexumot, amelyet azóta folyamatosan fejlesztenek, és ahol többek között LEGO DUPLO, LEGO Classic és LEGO Friends késztermékek készülnek.

A most zajló beruházás során a gyártóterület további 50 százalékkal növekszik, ahol a 386 új fröccsöntő gép mellett új csomagolósorok is helyet kapnak, valamint – többek között – manuális raktárt és adminisztrációs épületeket is kialakítanak. Az épületek váza mára elkészült, a belső terek kialakítása és a technológia telepítése elkezdődött. A tervek szerint az új gyáregység 2023-ra készül el teljesen, és fontos részét képezi a LEGO Csoport stratégiai folyamatainak a hosszú távú növekedés biztosítására. A fejlesztés eredményeként további 250 munkahely létesül.

A zsűri indoklása:

Tóth Csaba – LEGO Manufacturing Kft.

Tóth Csaba

A Lego Csoport 2008-ban hozta létre magyarországi gyártó leányvállalatát, a Lego Manufacturing Kft.-t. Nyíregyházán, ahol Lego és Duplo játékokat állítanak elő. Magas színvonalú mérnöki munkával irányított termelésük világszínvonalú termékeket állít elő. Folyamatosan fejleszt, bővül. 2014-ben adtak át egy több mint 120 000 négyzetméteres gyárkomplexumot, amit azóta is folyamatosan fejlesztenek. A cég operatív irányításában a kezdeti időszaktól meghatározó szerepet játszik Tóth Csaba, aki dolgozott az anyavállalat dániai központjában is, az ott szerzett ismereteit, tapasztalatait a nyíregyházi gyár fejlesztésében kamatoztatja a mai napig. Kezdetek óta tagja annak a menedzsmentnek, melynek irányításával folyamatosan ér el újabb és újabb mérföldköveket a cég, 2022-ben egy 53 milliárd forintos beruházás veszi kezdetét. Az új fejlesztések befejeztével a gyár területe 232 000 négyzetméterre növekszik. Árbevétele évről évre nő, közel 56 milliárd (2021). Foglalkoztatotti létszámát 3100 főről újabb 250 álláshellyel bővíti. 2022-ben is elnyerte a „Legvonzóbb munkahely” címet.