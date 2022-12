A magyar tulajdonú vállalkozás fő profilja a generálkivitelezés és az acélmegmunkálás, illetve a különféle acélszerkezetek gyártása. Éves bevétele: 1,3 milliárd forint körüli, összesen 60 embernek ad munkát a vállalakozás.

Megfontoltan terveznek

– A 60 fő egyharmada dolgozik ebben a csarnokban. Igyekszünk folyamatosan fejleszteni, ezt a piac is elvárja tőlünk – mondta Vágvölgyi János. Az ügyvezető nem titkolta, nehéz időszak elé néznek, s már az év is nehezen indult. – Az alapanyagárak négyszeresére emelkedtek az év elején, nagy fejtörést okozott, hogyan érvényesítsük árainkban a megemelkedett költségeket, tudniillik minket nem is elsősorban az energiaár- növekedés sújt, hanem az alapanyaghiány és áremelkedés. A nehézségek ellenére sikerült nyereségesnek maradnunk az idén is – nyugtatta meg alkalmazottjait a cégvezető. Hozzátette, a szférában nemcsak a háború miatti gazdasági nehézségek és az infláció gördít akadályokat a kis-és közepes vállalkozások elé, hanem az is nagy kérdés, mennyire indulnak meg jövő év elején a beruházások, mennyi megrendelésük lesz. A bizonytalansági tényezők mellett így is optimisták, s tudják, csakis akkor maradhatnak meghatározó erők a piaci versenyben, ha beruháznak, ezért is örültek a GINOP-os pályázati lehetőségnek.

Rezsitámogatás a cégeknek is

dr. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője a térség ipari parkjairól beszélt elsőként. Elmondta, a nyíregyházi ipari övezetben nagy horderejű beruházások valósulnak meg, s a kisebbekben is folyamatos a fejlődés. – Nagy örömmel jövök Timárra, mert egy jó infrastruktúrájú ipari területet látok, ahol a gazdasági szervezetek előre gondolkodnak, terveznek és fejlesztenek. Megmutatják másoknak is, hogy versenyképes munkával, kitartással a piacon lehet maradni, még nehéz gazdasági helyzetben is. A kormány támogatja a szektort, hiszen a magyar munkavállalók kétharmada a kkv-knál dolgozik, ezért foglalkoztatási szempontból is fontos támogatni őket. A legfontosabb cél, hogy Magyarország kimaradjon a gazdasági recesszióból. Ennek két útja van. Az egyik, hogy megvédjük a munkahelyeket, a másik, hogy beruházásokat hozunk az országba. Mint ismert, az állam az energiaintenzív vállalkozások megugró rezsiköltségeit támogatja, a növekmény 50 százalékát átvállalja. Fontos lesz az uniós pályázatok folytonosságát biztosítani, hiszen az operatív programokra a hazai vállalkozások is számítanak – tette hozzá az országgyűlési képviselő.

Dr. Gégény Zoltán, a megyei kormányhivatal igazgatója beszédében azt emelte ki, hátrányos helyzetű térségként be kellett ebben a szegmensben is hozni a lemaradást, s az mindenképp kiemelhető, hogy az iparfejlesztési források 40 százaléka a megyébe érkezett. S ha egy térség foglalkoztatói nyereségesen működnek és bővülnek, annak lakosságmegtartó ereje is van. Rabatin Ildikó polgármester is gratulált az Optigen Kft.-nek a beruházáshoz, s azt mondta, a timáriaknak is öröm, ha egy timári cég sikeres.

KO