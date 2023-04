Módosult a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló minisztériumi rendelet, melynek értelmében a tavalyihoz hasonlóan az idei év is kivételes év lesz, a részleteket pedig másik szabályozóban kell keresni - tájékoztatta portálunkat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei szervezete.

Hozzátették, a 2022-es évre vonatkozóan 2023. februárjában beadott kifizetési kérelmek esetében a gazdálkodók maximálisan hektáronként 1 millió 300 ezer forint támogatásra számíthatnak. A 2023. évről azt lehet tudni, hogy a nehéz gazdasági helyzet okán az agrártárca a támogatás keretösszegét 2,7 milliárd forintra kényszerült csökkenteni, ám ebből a szempontból az ágazat nem kivétel, máshol is zsugorodott a rendelkezésre álló keret. A 2023. évi dohánytermesztési támogatást - hasonlóan a tavalyi évhez - válságtámogatás keretében biztosítják majd a dohánytermelők részére, így a kalkulált támogatási mérték 960 ezer forint/hektáros nagyságrend körül alakulhat majd. Pontosabbat a támogatási igények beérkezése után lehet látni.

A hatályos rendelet is módosult, így már tudható, hogy az idei évre vonatkozó támogatási kérelmeket 2023. május 15. és június 5. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő keresztül kell benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A kincstár legkésőbb 2023. december 31-éig dönt a támogatás szempontjából figyelembe vehető referencia terület hektárban kifejezett nagyságáról és a támogatás összegéről. A döntés értelmében megállapított összeget a dohánytermelő gazda 2024. február 1. és 15. között benyújtható kifizetési kérelemmel igényelheti le. Arra is érdemes figyelni, hogy több jogcímben is - így a dohánytermesztéshez kapcsolódóan is - új bázisév került kijelölésre, mely a 2018-as lesz, az új támogatási jogosultságok kiosztásának alapját tehát a 2018. évi Egységes Kérelemben szereplő dohánytermő terület fogja adni. Az új jogosultságokat a kincstár 2024-ben fogja kiadni a jogosultaknak - áll a szervezet portálunkhoz eljuttatott közleményében.

KM