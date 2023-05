A pályázati, kormányzati és saját forrásból létrejövő beruházások nagyban javítják a nyírbátori életminőséget. A városvezetés célja a gazdaságosabb fenntarthatóság, és hogy többet tudjanak nyújtani az embereknek.

– Mi nem azt fejlesztjük, amire pénzt lehet pályázni, hanem arra szerzünk pénzt, amire szükség van – fejti ki Máté Antal. – Mindenre annyit költünk, ami még hasznosul, ami még hatékony. Okos fejlesztésekkel lehet a gazdaságot előrevinni hosszú távon. A kulcskérdés ma az energetika. Azokat a középületeket, amelyeket még nem sikerült energetikailag felújítani, azokat most uniós forrásból vagy saját erőből fejlesztjük. Most már majdnem minden önkormányzati intézményen napelem van, hőszivattyúval működünk. A célunk az, hogy gyakorlatilag a villany- és gázfogyasztást leredukáljuk, valamint napelem parkot is építünk a fürdő mellé.

Biztos jövőkép

Megújul a Sárkány Wellness és Gyógyfürdő három lépcsőben, az energetikai fejlesztés mellett az egész évben működő részleg bővül új szolgáltatásokkal, játszóházzal, csúszdákkal, vizes játszótérrel, és a gyógymedencék is új köntösben és nagyobb területen fogják fogadni a gyógyulni vágyókat. Másik uniós pályázatból és saját erőből még tovább bővül a fürdőszolgáltatás, több csúszdával és vendéglátó egységgel lesz modernebb a fürdő. Nagyon fontosak az energetikai rekonstrukciók, uniós pályázatokból négy épület újul meg és lesz sokkal gazdaságosabban üzemeltethető. Folyamatosan fejlődnek a városban a szolgáltatások, az oktatás-nevelés, szociális és egészségügyi területen is. Az infrastruktúra is sokat javul útfelújításokkal és építésekkel. Folyamatban van a sétány és a múzeum bővítése, a lovarda korszerűsítése. A kulturális és turisztikai fejlesztések állami, vármegyei és határon átnyúló beruházásokból jönnek létre.

– Megnyertünk tíz uniós pályázatot, amikben körülbelül harminc kisebb-nagyobb fejlesztés van – részletezi a polgármester. – Csapadékvíz-elvezetéstől az épületfelújításig, az útépítéstől a fürdőrekonstrukcióig sok hasznos és nélkülözhetetlen újítás a gazdaság fellendüléséhez. Hatékonyan költjük el a pályázati és a befektetői bevételeket is. Saját erőforrásból is sokat javítunk a város összképén és biztonságán például járdafelújításokkal, közvilágítás-korszerűsítéssel, fűtés-korszerűsítéssel, a zöldfelületek rendezésével, kerékpárutak kialakításával, biztonságosabb zebrák kiépítésével, fix traffipaxok telepítésével. Ezek viszonylag kicsi projektek, viszont nagyon sokat javítanak a helyiek életén, biztonságérzetén. Tehát egészében körülbelül 150 fejlesztés várható a következő 2 évben, nyilván nem látjuk a végét, mert a közbeszerzések még előttünk állnak, de egy ilyen mértékű városnál sokat fognak lendíteni a város életminőségén.