– Először is, ami a legfontosabb: a gazdák június 9-éig adhatják be támogatási igényüket elektronikus úton a Magyar Államkincstár egységes kérelembenyújtó ügyintézési felületén. Ez egy új rendszer, amihez alkalmazkodni kell, mert így juthatnak a legtöbb forráshoz – hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter a szombati balkányi gazdafórumon, ahol több fontos dátum és sarokszám is elhangzott.