Országszerte dolgoznak az aratógépek, emiatt nagyobb számban vesznek részt a forgalomban mezőgazdasági munkagépek és vontatók. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kéri a közutakon közlekedőket, hogy legyenek türelemmel, és csak fokozott óvatossággal előzzenek az utakon.

– Arra kérjük a járművezetőket, hogy a balesetek elkerülése érdekében tanúsítsanak fokozott türelmet a kombájnokkal, valamint a traktorokkal, szállítójárművekkel szemben, és körültekintően közlekedjenek – hívta fel a figyelmet lapunkon keresztül Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke.

Szabó Attila már negyven éve vezet különféle mezőgazdasági gépeket.

– Már négy évtizede dolgozom Pásztor Andrásnak. Még a „tsz-es” időkben kezdtem nála, azóta már több neve is volt a cégnek, most a Timári Vetőmag és Szárító Kft. szolgálatában állok – mondta lapunknak a tapasztalt járművezető, aki éppen egy kisebb, 130 lóerős John Deere „nyergében” ült, mikor elértük telefonon, és Varjúlaposról tartott visszafelé a cég timári telephelyére. Csak hogy megnyugtassunk mindenkit, Szabó Attila kihangosítón beszélt velünk, mert mint mondta, fontos, hogy betartson minden szabályt, előírást.

Működjön a jelzőfény!

Megtudtuk, hogy mezőgazdasági járművel minden olyan útszakaszon lehet közlekedni, ahol azt KRESZ-tábla nem tiltja, azonban nem hajthat lassú jármű gyorsforgalmi és emelt sebességű útszakaszon. A mezőgazdasági munkákra használt lassú járművek maximum 25 kilométer/órás sebességgel, míg a mezőgazdasági vontatók legfeljebb 40 kilométer/órás sebességgel közlekedhetnek. Ahhoz, hogy a közúti közlekedésben részt vegyenek, a járműveknek és a járművezetőknek is meg kell felelniük a KRESZ-ben foglalt feltételeknek. Fontos, hogy minden esetben működjön az összes jelzőfény, azokat sár- vagy felhajtott ütközésvédő ne takarja, a kombájnok esetében pedig szükséges a vágóasztal leszerelése.

– Sajnos azt tapasztalom, hogy nagyon türelmetlenek velünk a közlekedők, főként a kamionosokkal kapcsolatban rosszak a tapasztalataim – mondta a Timáron élő Szabó Attila, akitől megkérdeztük, volt-e már, vagy okozott-e komolyabb balesetet.

– Szerencsére nem, de ezt azonnal le is kopogom. Tavaly tavasszal, amikor egy négy méter széles, tizenhárom tonnás Case IH traktort vezettem, megelőzött engem egy személyautós. Az én kerekem és az ő visszapillantó tükre összeért, az üvegrész repedt meg, szerencsére nagyobb kár nem történt – emlékezett vissza. Hozzátette, most ugyan be kellett ugrania egy kollégája helyére búzát aratni, de a „fő profilja” a szántás és a talaj-előkészítés.

Az alacsony sebességgel haladó mezőgazdasági gépek, lassú járművek mögött jellemzően feltorlódhat a forgalom.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívja a közúti közlekedésben részt vevők figyelmét, hogy csak akkor kezdjenek előzésbe, ha a manőver biztonságos befejezéséhez szükséges útszakasz jól belátható. A nagy méretű mezőgazdasági gépeket fokozott óvatossággal és mérsékelt sebességgel érdemes megközelíteni, felkészülve az esetleges irányváltoztatásra. A mellettük elhaladás, előzés is jóval veszélyesebb, nagyobb odafigyelést igényel még jó látási körülmények között is. A mezőgazdasági járművek előzésénél – melyek vezetői félrehúzódással is segítenek – nagyobb oldaltávolságot célszerű tartani.

Elkerülhetetlen a találkozás

A tapasztalt nyíregyházi gépjármű-szakoktató, Hagymási Sándor elsősorban a türelem fontosságára hívja fel a közlekedők figyelmét. Elmondta, az aratási időszakban elkerülhetetlen, hogy mezőgazdasági gépekkel találkozzunk a közutakon.

– Nyáron, mikor a búzát aratják, illetve ősszel, a kukorica betakarításának időszakában fokozott figyelemmel kell közlekedni, hiszen megsokszorozódik a mezőgazdasági munkagépek, traktorok, vontatók, kombájnok száma az utakon. Igaz ez főként a kora reggeli, illetve a kora esti órákban, de ha az időjárás engedi, nem ritka, hogy éjszaka is dolgoznak ezek a gépek a földeken – mondta lapunk megkeresésére a szakember. Hagymási Sándor hozzátette, a munkagépek mögött nem ritka, hogy feltorlódik a forgalom, így ha előzni akarunk, bizonyosodjunk meg róla, hogy belátható-e az előttünk lévő útszakasz, és vegyük azt is figyelembe, hogy milyen széles az a gép, amelyet meg akarunk előzni.

A gépjármű-szakoktató beszélt a szemes takarmány jelentette veszélyekről is.

– Ilyen esetben nem ritka, hogy nincs megfelelően lefedve, leponyvázva a teherkocsi, így a kukorica- vagy a búzaszemek lepattanhatnak az útra, ami a motorosok számára jelenthet problémát. Sőt, az úton szétszóródó szemekre a madarak is „rárabolhatnak”, ami csak tetézheti a bajt – emelte ki.

– Arra pedig a mezőgazdasági gépjárművek vezetőit kötelezi a jogszabály, hogy az elindulás előtt takarítsák le a gépek kerekére került sarat vagy földdarabokat – zárta Hagymási Sándor.