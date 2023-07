A hagyományok szerint Péter és Pál napján kezdődik el a búza betakarítása, de az aratógépek tömeges beindulása ebben az esztendőben, „köszönhetően” a csapadékos időjárásnak, egypár napot mindenképpen csúszik – mondta lapunknak Rácz Imre. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke hozzátette, az aratás előtti összkép azonban mindenképpen pozitív.

Csapadékos időjárás

– Az előrejelzések szerint a közepestől jobb termésre számítunk. A búza aratása csak a jövő héten kezdődhet el, mert az utóbbi napok időjárása igen csapadékos volt, ezért sok helyen megdőltek a táblák. Egyes gazdák már „belekóstoltak” az őszi árpába, de a betakarítás dandárja még előttünk áll. Az árak is bizakodásra adnak okot, a már említett árpa elmozdult a 3500-3800 forintos árszintről 5300-5500 forintra, ahogy a tőzsdén a búza világpiaci ára is elmozdult fölfelé – fogalmazott lapunknak Rácz Imre.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnökét a szabad tárolókapacitásokról is kérdeztük, ugyanis a közelmúlt hírei arról szóltak, hogy az Ukrajnából érkezett gabona „elfoglalja” majd a helyet a hazaitól.

– A kamarai értesülések és a személyes tapasztalatom is az, hogy felgyorsult az ukrán gabona kiszállítása a vármegyei tárolókból. Megmozdult az európai piac is, hiszen Olaszországban, Spanyolországban komoly szárazsággal és vízhiánnyal néznek szembe a gazdák. Én úgy értesültem, hogy a legtöbb bértároló június 30-ig vállalta a tárolást, így szerintem lesz helye a hazai búzának, amiből úgy tűnik, az idén lesz elegendő a hazai igények kiszolgálására, és bőven jut majd exportra is – foglalta össze a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke, Rácz Imre.

Optimista szezonkezdet

– Most több kalászost vetettünk, mint tavaly, és optimistán vágunk bele az idei aratási szezonba. Már néhány hektár őszi árpát levágtunk, de a java csak ezután jön. A korábbi időszak csapadékosabb napjai miatt várhatóan csak a jövő héten kezdjük el aratni a búzát – mondta lapunk megkeresésére Pásztor András, a Timári Vetőmag és Szárító Kft. tulajdonos-ügyvezetője.

– Jók a mostani kilátások. Tavaly ősszel kedvezett az idő a talajmunkáknak, jó volt a kelés, majd a bokrosodás. A tél nem volt erős, tavasszal ki tudtuk juttatni a megfelelő műtrágyamennyiséget, amit a növény fel is tudott venni, köszönhetően annak, hogy nem volt túl száraz a talaj. Júniusban nem volt nagy aszály, ezért a búzaszemek sem „szorultak” meg, így egy jó termésben lehet bizakodni – tekintett előre Pásztor András. Hozzátette, az elmúlt napok esős időjárása, illetve a korábbi viharok miatt több helyen megdőlt a búza, ezért sem lehet még elkezdeni a betakarítást.

– Az lenne az optimális, ha jönne egy bő tíz meleg, száraz nap. Úgy vélem, a hazai igényeknél az idén több búzát fogunk tudni országos szinten betakarítani, így szükség lesz majd a hazai gabonatárolókra – emelte ki Pásztor András.

TG