Hamarosan véget érnek a betakarítási munkálatok – a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnökét kérdeztük az idei termésátlagokról, -hozamokról.

Nőtt a termőterület

Rácz Imre tájékoztatását az őszi árpával kezdte. Elmondta, az árpát sikerült jó vízgazdálkodású területeken elvetni, az április végi és a májusi csapadék jót tett a szár és a szemtermés növekedésének.

– Az idén közel 2500 hektár területről takarítottak be a gazdák, ez ezer hektárral több a tavalyitól, a termőterület-növekmény 71 százalékos – sorolta Rácz Imre. A kamara vármegyei elnöke szerint az őszi árpa aratása július harmadik hetében fejeződött be, a realizált vármegyei átlaghozam 5,6 tonna/hektár lett, ez több mint 10 százalékkal jobb a becsülttől, és közel 1,8 tonna/hektárral jobb a tavalyitól. Kellemes csalódás tehát az árpatermelők számára a kiváló hozam, de az értékesítési ár (40-45 ezer forint/tonna) messze elmaradt a várakozásoktól.

Rácz Imre kitért az őszi búzára is. Kiemelte, a vetéskor kedvező volt az időjárás, így az őszi kalászosok nagyobb termésbiztonsága és az alacsonyabb post harvest költsége mellett ez is növelte a termelési kedvet. Összességében több mint 29 ezer ha területen aratnak őszi búzából a gazdák, ez közel 6,2 ezer hektárral, 27 százalékkal több, mint tavaly. A vármegyében a gazdák átlagosan 5,7 tonna/hektár körüli termést vártak. A betakarítás ütemesen halad, és már a végéhez közeledik, eddig mintegy 26 267 hektárral, a vetésterület 90 százalékával végeztek a gazdálkodók. A realizált hozam végül 6,3 tonna/hektár lett, ami mintegy 10 százalékkal lett jobb a becslésnél. A felvásárlási árak minőségtől függően 55-65 ezer forint/tonna között alakulnak, a vártnál sajnos kevesebb lett az étkezési minőség.

– Sajnos itt is igaz, mint az árpánál, hogy a hozamok várakozáson felüliek, de az árak gyengék – mutatott rá Rácz Imre, aki a búzával kapcsolatban beszélt a „Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem” elnevezésű programról is.

– A program a 13. évébe lépett, és ma is az egyik legfőbb feladatának tekinti, hogy Magyarország egész területéről, valamint a Kárpát-medence magyar lakta településeiről felajánlott búzát összegyűjtsék, megőröljék, majd az így előállított „magyar lisztet” a különféle egyházi és civil szervezetek, intézmények részére adományozzák. Az idén is vannak vármegyei gyűjtőpontok (a részletes listát keretes anyagunkban olvashatják, a szerk.), öt helyszínen várjuk a búzafelajánlásokat – zárta Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke.

TG



Gyűjtőpontok

Vásárosnamény és Térsége Gazdakör, 4566 Ilk, Petőfi út 52., 06-20-421-0976

Vetőmag és Szárító Kft., 4466 Timár, Lehel u. 21., 06-20-980-4396

D. Pethe István, 4933 Beregsurány, Árpád út 121. a, 06-20-669-6363

ifj. Rácz Imre, 4233 Balkány, Dózsa György út 17., 06-20-333-4585

Szalka-Team Kft., 4700 Mátészalka, Nyár u. 33., 06-30-535-2518

Borítókép: illusztráció/MW-Archív | Pusztai Sándor